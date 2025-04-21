Карлуш Тавареш сосредоточится на бизнесах в Португалии после ухода из Stellantis

Карлуш Тавареш, бывший генеральный директор Stellantis, намерен посвятить свое внимание бизнес-проектам в Португалии, своей родной стране, после того как автопроизводитель выплатил ему около 40 миллионов долларов в виде заработной платы и выходного пособия.

«После 50 лет работы за рубежом, я хочу направить свои усилия на развитие португальского бизнеса, используя опыт, приобретенный за годы профессиональной деятельности», — сказал Тавареш в ответ на вопросы Bloomberg News.

66-летний Тавареш покинул Stellantis в декабре после того, как компания столкнулась с падением продаж и прибыли из-за устаревшей линейки автомобилей в США и задержек моделей в Европе. Его жесткая политика сокращения расходов вызвала конфликты с политиками, дилерами и профсоюзами.

Акционеры Stellantis 15 апреля поддержали его выплату в размере 35,1 миллиона евро (39,9 миллиона долларов), которая включала зарплату в 23,1 миллиона евро за 2024 год и бонусы на сумму 12 миллионов евро.

В феврале Тавареш сообщил португальскому телевидению, что рассматривает возможность участия в приватизации государственной авиакомпании TAP Air Portugal, под влиянием рекомендаций друзей. Он также участвует в консорциуме, который претендует на долю в региональной авиакомпании SATA Azores Airlines.

Помимо работы в бизнесе, Тавареш также занимается фермерством в центральной Португалии и виноделием на севере страны, где он производит свое первое портвейн.