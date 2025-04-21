Белые масла «Газпромнефть-СМ» успешно прошли проверку Роспотребнадзора 

Ведущие врачи в сфере токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы Роспотребнадзора провели испытания белых масел «Газпромнефть – смазочные материалы». Выводы экспертов – продукция абсолютно безопасна, нетоксична и гипоаллергенна. Это дополнительно подтверждает возможность ее использования в пищевой, фармацевтической, медицинской и парфюмерно-косметической сферах.

Исследования проводили в «Центре гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (учреждение Роспотребнадзора — прим.). Они включали ряд лабораторных и инструментальных исследований. Ранее белые масла «Газпромнефть-СМ» также подтвердили соответствие высоким требованиям «Евразийского реестра пищевых смазочных материалов» и государственного стандарта (ГОСТ).

Компания осуществляет выпуск белых масел на Омском заводе смазочных материалов по собственной технологии. «Наша технология производства белых масел предусматривает несколько ступеней глубочайшей очистки и строжайший контроль на всех этапах. Мы осознаем уровень ответственности перед потребителями, ведь такие смазочные материалы применяются в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, обработке медицинских приборов и создании вакцин для животных, как защитное средство для хранения и транспортировки фруктов, овощей, замороженных полуфабрикатов», – заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

По его мнению, очередное подтверждение качества белых масел — важное событие не только для компании, но и для всего российского рынка, так как долгое время он был зависим от импортной продукции. «Газпромнефть-СМ» готова занять треть рынка белых масел уже до конца текущего года.

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.