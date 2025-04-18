Запуск предзаказов на SUV BYD Sealion 07 DM-i

Компания BYD объявила о старте предзаказов на свой новый внедорожник Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Version. Ожидаемая цена модели составляет примерно 26 300 долларов США. Модель оснащена передовыми технологическими решениями, включая систему интеллектуального вождения. Предзаказы открыты, и пользователи могут оформить покупку этой новинки, которая отличается высокой эффективностью и современными характеристиками.

BYD открыла предзаказ на SUV Sealion 07 DM‑i Intelligent Driving от $26,3 тыс.

18 апреля 2025 года в рамках своей сети Ocean Network компания BYD объявила о начале предзаказов на новый средне‑крупный кроссовер Sealion 07 DM‑i Intelligent Driving Version. Автомобиль предлагается в трёх модификациях по стоимости от 189 800 до 229 800 юаней (примерно от 26 300 до 31 800 долларов США).

Внешний облик модели выполнен в стиле Ocean Aesthetics с волнообразными линиями и каплевидными элементами, подчёркивающими элегантность и технологичность. Габариты составляют 4 880 мм в длину, 1 920 мм в ширину и 1 750 мм в высоту при колёсной базе 2 820 мм, что обеспечивает просторный салон на пять мест.

Интерьер создан по концепции «Ocean Cockpit»: плавающая центральная консоль и приборная панель дополняются кнопками в форме айсбергов, объединяя роскошь и функциональность.

Одна из ключевых инноваций — выдвижная посадочная площадка для дронов, первая в мире. Система позволяет производить динамический взлёт и посадку, обеспечивать точное приземление и интеллектуальную подзарядку аппарата. Управление дроном упрощено одной кнопкой, доступны режимы съёмки «следуй за мной», аэрофото и быстрая зарядка.

Все версии оснащены системой помощи при вождении DiPilot: базовые комплектации 150 Smart Navigation и 150 Smart Navigation+ используют трёхкамерную DiPilot 100 (God’s Eye C), а 135 High‑Performance Intelligent Driving идёт с лазерной DiPilot 300 (God’s Eye B) и расширенным набором функций, включая распознавание светофоров и автономный перестроение.

Платформа пятого поколения DM поддерживает как заднеприводные, так и полноприводные исполнения. Расход топлива по циклу NEDC при разряженной батарее составляет всего 4,7 л/100 км, а общий запас хода на полном баке и заряженной батарее достигает 1 320 км.

Подвеска с интеллектуальной системой DiSus‑C автоматически подбирает жёсткость амортизаторов под дорожные условия, балансируя комфорт и управляемость.

Для повышения комфорта предусмотрены холодильник с функцией нагрева и охлаждения, вентилируемые и с подогревом кресла спереди и сзади, массаж и электрическая поддержка для ног в передних сиденьях.

В число мер пассивной и активной безопасности входят усиленный кузов, аккумуляторы Blade Battery, десять подушек безопасности, система интеллектуального торможения IPB, мониторинг водителя и панорамная 360° прозрачная съёмка высокого разрешения.