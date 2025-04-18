Великобритания запретила использование китайских электромобилей на военных объектах

Из-за опасений по поводу шпионажа власти Великобритании и военные были проинструктированы избегать использования китайских электромобилей на военных объектах. Также персоналу рекомендовано не проводить официальные беседы в китайских электрокарах, опасаясь, что Китай может использовать свои автомобили для сбора информации.

По данным источников, сотрудникам баз ВВС в Камбриджшире, включая главный разведывательный центр Великобритании RAF Wyton, было поручено парковать свои автомобили, содержащие китайские компоненты, на расстоянии не менее двух миль от базы. Это решение принято в связи с возможными опасениями, что системы спутниковой навигации и сенсоры в китайских автомобилях могут собирать информацию о местности и отслеживать движения людей.

После этого военнослужащим также было предписано избегать проведения чувствительных разговоров в китайских автомобилях, поскольку есть опасения, что микрофоны, предназначенные для системы голосового управления и телефонных звонков, могут использоваться для подслушивания.

Этот запрет распространяется не только на китайские электромобили, но и на другие автомобили с китайскими компонентами от таких производителей, как JLR, BMW и Volkswagen. Однако основное внимание уделяется китайским маркам. Производитель BYD, крупнейший китайский автопроизводитель, отказался комментировать обвинения в использовании шпионского ПО в своих автомобилях.

Тем временем правительство подверглось критике за использование китайских электромобилей, и депутат-консерватор Элисия Кернс заявила, что военные и правительство знают об угрозах шпионажа со стороны Китая, но не могут обеспечивать безопасность с половинными мерами. Она призвала к полному отказу от китайских электромобилей в военных и государственных флотах Великобритании.

Министерство обороны Великобритании не опровергло эти слухи, заявив, что защита национальной безопасности является основой всех действий, и что для защиты чувствительной информации существует строгая система безопасности.