В Китае ужесточили правила для технологий автономного вождения

Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT) утвердило новые строгие требования к разработке, тестированию и продвижению технологий автономного вождения, ссылаясь на необходимость повышения безопасности.

На встрече 16 апреля, посвящённой управлению интеллектуальными транспортными средствами, представители MIIT представили документ с детализированными ограничениями, который уже распространился среди участников отрасли.

Запрещены публичные тестирования

Ранее распространённая практика проведения публичных тестирований с привлечением «пользователей-первопроходцев» теперь не допускается. Для любых массовых испытаний требуется официальное одобрение.

Ограничения в терминологии маркетинга

Производителям предписано отказаться от использования таких терминов, как «автоматическое вождение» или «интеллектуальное вождение», заменяя их на фразы с указанием уровня автоматизации, например, «L(число) ассистированное вождение».

Запрет на дистанционные функции парковки и вызова

Функции, работающие без участия водителя, такие как удалённая парковка или вызов автомобиля, больше не допускаются. Подчёркивается, что эти функции не гарантируют безопасное участие водителя.

Обязательный контроль за руками водителя

Системы мониторинга водителя обязаны фиксировать, если водитель убирает руки с руля. Если это происходит дольше 60 секунд, система должна принять меры — снизить скорость, включить аварийные огни или остановить автомобиль.

Ограничения на OTA-обновления

MIIT критикует частые обновления «по воздуху» и вводит строгий контроль за их проведением. Экстренные обновления теперь потребуют утверждения через процедуры отзыва и согласования с регулирующими органами.

Эти меры вступают в силу вскоре после резонансного случая с тремя жертвами, что побудило власти уделить больше внимания безопасности, чем скорости внедрения новых технологий. Перед началом Шанхайского автосалона, где планировалась активная презентация автономных технологий, такое решение демонстрирует серьёзность намерений регулятора.

Нововведения особенно затрагивают компании-лидеры в этой области, такие как Huawei, Xpeng, Li Auto и Nio, но могут сыграть на руку традиционным автопроизводителям, придерживающимся более консервативного подхода.

На момент публикации индекс автомобильного сектора на фондовом рынке Китая снизился: акции BAIC упали почти на 7%, а Seres — более чем на 5%.