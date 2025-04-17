Продажи автомобилей в Европе в марте 2025 года выросли на 3% благодаря гибридным моделям

В марте 2025 года продажи автомобилей в Европе увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Основным двигателем роста стали подключаемые гибриды (PHEV) и заметное увеличение продаж электрических автомобилей китайских марок. Однако, в то же время, продажи автомобилей с аккумуляторными электрическими двигателями (BEV) снизились.

По данным, представленным Carscoops, в марте в Европейском Союзе было зарегистрировано 1,03 млн новых автомобилей, что на 5,2% меньше по сравнению с мартом 2024 года.

Продажи BEV упали на 11,3%, составив 134,4 тыс. единиц, что привело к снижению их доли на рынке с 13,9% до 13%. В то время как регистрации PHEV увеличились на 12,6%, что позволило их доле на рынке вырасти с 24,4% до 29%. Также продажи гибридных автомобилей (HEV) увеличились на 12,3%, что привело к общей доле гибридных технологий в 36,1%.

Продажи традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжили снижаться, при этом продажи автомобилей на бензине упали на 10,2%, а дизельных — на 18,5%.

Что касается китайских марок, таких как BYD, MG и Polestar, то их присутствие на европейском рынке электромобилей продолжает расти. В феврале 2025 года их доля на рынке EV в Европе достигла рекордных 11%, однако в марте она снизилась до 6,9%, что является самым низким показателем за последние два года. Это связано с усилением конкуренции со стороны таких европейских брендов, как Volkswagen и BMW, которые активно наращивают выпуск электрических автомобилей.

По прогнозам, несмотря на мартовский спад, рынок EV в Европе остается стабильным, и китайские автопроизводители могут занять до 15% рынка к концу 2025 года благодаря конкурентным ценам и широкому ассортименту моделей.