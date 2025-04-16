Новый электромобиль GAC Honda P7 в Китае подталкивает Dongfeng Honda к снижению цен

В Китае стартовали продажи электрокроссовера GAC Honda P7 по цене 199 900 юаней (около 27 200 долларов США). Эта новинка заставила Dongfeng Honda снизить стоимость своего аналогичного автомобиля, модели Honda S7, на 60 000 юаней (8 160 долларов США). Honda P7 оснащен аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 650 км по циклу CLTC, и пиковая мощность модели составляет 469 л.с.

Ранее в 2024 году Honda анонсировала запуск нового бренда Ye, ориентированного на китайский рынок, который должен был включать два кроссовера — S7 от Dongfeng и P7 от GAC. Однако бренд был отменен, и обе модели теперь продаются под маркой Honda. Honda S7 поступил в продажу в марте 2025 года, а GAC Honda P7 был выпущен месяцем позже с более конкурентоспособной ценой.

О характеристиках GAC Honda P7

Внешний дизайн GAC Honda P7 похож на Honda S7, с характерной изогнутой крышей, выдвижными дверными ручками и камерами вместо боковых зеркал. Однако у P7 уникальная форма фар, задних фонарей и бамперов. Хотя внешний вид модели GAC менее утончён, чем у Dongfeng, P7 доступен в пяти цветах кузова: фиолетовый, синий, серебристый, белый и чёрный.

Размеры GAC Honda P7 схожи с моделью Dongfeng: длина — 4750 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, а база — 2930 мм. Для сравнения, это на 47 мм короче обновленной Tesla Model Y, но на 40 мм длиннее по базе. Колеса стандартной версии модели составляют 19 дюймов, а у топовой комплектации — 21 дюйм.

Интерьер и технологии

Интерьер GAC Honda P7 аналогичен S7 от Dongfeng. Центральная консоль оснащена 9,9-дюймовой LCD-панелью, а главный экран — двумя мониторами размером 12,8 дюйма и 10,25 дюйма. Одной из особенностей является 41,9-дюймовая проекционная панель с дополненной реальностью. В автомобиле также поддерживаются функции Apple CarPlay, Baidu CarLife и Huawei HiCar, а система помощи водителю Honda Sensing и 16 динамиков Bose обеспечивают высокий уровень комфорта.

Двигатели и цены

Honda P7 предлагается с двумя вариантами силовых установок. Базовая версия включает один электродвигатель на задней оси мощностью 200 кВт (268 л.с.) и 420 Нм. Она оснащена батареей на 89,8 кВт·ч, что позволяет достичь запаса хода в 650 км.

Полный привод в топовой версии модели обеспечивает совокупную мощность 350 кВт (469 л.с.) и крутящий момент 770 Нм. С таким оснащением P7 ускоряется до 100 км/ч за 4,6 секунды, а запас хода по циклу CLTC составляет 630 км.

Прайс на GAC Honda P7 варьируется от 199 900 до 249 900 юаней (27 200 – 34 010 долларов США), что на 60 000 юаней дешевле, чем у Honda S7, цена которого составляет от 259 900 до 309 900 юаней (35 360 – 42 170 долларов США).

Ответ Dongfeng Honda

Запуск GAC Honda P7 оказал значительное влияние на Dongfeng Honda, который снизил цену на свою модель S7 на 60 000 юаней, чтобы быть конкурентоспособным с новым кроссовером. Также компания предложила бесплатный пакет, включающий пять лет Honda Connect, неограниченный интернет и бесплатный пакет умного вождения на сумму 27 388 юаней (3 727 долларов США).

Комментарий редактора

Внутреннее соперничество между двумя подразделениями Honda в Китае демонстрирует, как компания пытается сдержать падающие продажи на китайском рынке. Запуск двух схожих моделей может не быть оптимальной стратегией, так как эти автомобили в основном будут конкурировать друг с другом. Вероятно, китайские потребители предпочтут более доступные и инновационные автомобили от местных брендов, таких как Xpeng, Zeekr или BYD.