Тарифы США и правила ЕС ставят автопром под угрозу, заявил председатель Stellantis

Председатель Stellantis Джон Элканн заявил, что тарифы США и строгие экологические стандарты ЕС угрожают автопромышленности. По его словам, «больные» тарифы и излишне жесткие правила ставят под удар автомобильную отрасль в США и Европе, особенно на фоне усиления конкуренции со стороны Китая.

На ежегодной встрече компании 14 апреля Элканн отметил, что это может привести к трагедии, поскольку производство автомобилей — это источник рабочих мест, инноваций и устойчивых сообществ.

Элканн охарактеризовал нынешние условия для автопроизводителей как «крайние» и призвал США и Европу к срочным действиям, чтобы обеспечить «упорядоченный переход», поскольку их рынки могут быть впервые обойдены Китаем.

В США автопроизводители сталкиваются с «слоями дополнительных тарифов, включая сборы на алюминий, сталь и автозапчасти», помимо 25%-го тарифа на импорт автомобилей. В то же время, он выразил надежду на заявление президента Дональда Трампа от 14 апреля о возможном пересмотре тарифов на автомобили и автозапчасти из Мексики, Канады и других стран.

Что касается Европы, Элканн заявил, что правила ЕС по выбросам CO2 создают «нереалистичный путь к электрификации, оторванный от рыночной реальности». По его словам, правительства Европы часто внезапно отменяют субсидии на покупку автомобилей, а инфраструктура для зарядки электромобилей остаётся недостаточной, что замедляет переход на электрические автомобили.

На собрании акционеров было одобрено окончательное вознаграждение в 35 миллионов евро (40 миллионов долларов) для бывшего генерального директора Тавареса, который покинул компанию в декабре после резкого падения продаж и прибыли и ухудшения отношений с поставщиками, дилерами и инвесторами.

Элканн не сообщил новых деталей по поиску нового CEO, но подчеркнул, что кандидат будет выбран в первой половине года. По информации источников Reuters, в короткий список кандидатов на пост CEO Stellantis вошли пять человек, включая двух внутренних кандидатов — главу бизнеса компании в Северной Америке Антонио Филосу и главу закупок Максима Пиката, а также троих внешних кандидатов.