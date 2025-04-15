Компания «Газпромнефть-СМ» провела весенний субботник в Таврическом саду

Сотрудники компании «Газпромнефть – смазочные материалы» открыли сезон экологических акций в Санкт-Петербурге. Первый субботник прошел в Таврическом саду — знаковом ландшафтном парке в исторической части города.

Мероприятие стало частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и прошло при участии Комитета по благоустройству и садово-паркового хозяйства Северной столицы.

Волонтеры компании привели в порядок одну из главных прогулочных аллей Таврического сада. Участники акции собрали опавшую листву, ветки, поросль, а также расчистили газоны и пешеходные дорожки. Пространство, где проходила уборка, является частью ансамбля Таврического дворца — архитектурного памятника XVIII века и бывшей резиденции князя Потемкина.

Экологические проекты с участием сотрудников «Газпромнефть-СМ» проходят во всех городах присутствия компании. Команды участвуют в благоустройстве парков, социальных учреждений и общественных пространств. В числе реализованных инициатив — работы в природном парке «Птичья гавань» в Омске, обустройство городских скверов в Подмосковье, помощь учреждениям во Фрязине. Компания также реализует образовательные и просветительские форматы, направленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Следующий общегородской субботник в Петербурге состоится 26 апреля. В этот день жители выйдут на уборку внутриквартальных территорий, детских площадок и зон у социальных объектов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Волонтерские экологические инициативы «Газпромнефть-СМ» — это всегда больше, чем уборка территории. Это часть культуры, которую мы создаем внутри компании: быть вовлеченными, поддерживать друг друга, заботиться о том, что нас окружает. Такие акции объединяют людей, помогают почувствовать себя частью общего дела — и на производстве, и в любимом городе».

Марина Гусева, заместитель генерального директора садово-паркового предприятия «Центральное»: