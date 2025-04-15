Компания «Газпромнефть-СМ» провела весенний субботник в Таврическом саду

Сотрудники компании «Газпромнефть – смазочные материалы» открыли сезон экологических акций в Санкт-Петербурге. Первый субботник прошел в Таврическом саду — знаковом ландшафтном парке в исторической части города.
Мероприятие стало частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и прошло при участии Комитета по благоустройству и садово-паркового хозяйства Северной столицы.
Волонтеры компании привели в порядок одну из главных прогулочных аллей Таврического сада. Участники акции собрали опавшую листву, ветки, поросль, а также расчистили газоны и пешеходные дорожки. Пространство, где проходила уборка, является частью ансамбля Таврического дворца — архитектурного памятника XVIII века и бывшей резиденции князя Потемкина.
Экологические проекты с участием сотрудников «Газпромнефть-СМ» проходят во всех городах присутствия компании. Команды участвуют в благоустройстве парков, социальных учреждений и общественных пространств. В числе реализованных инициатив — работы в природном парке «Птичья гавань» в Омске, обустройство городских скверов в Подмосковье, помощь учреждениям во Фрязине. Компания также реализует образовательные и просветительские форматы, направленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде.
Следующий общегородской субботник в Петербурге состоится 26 апреля. В этот день жители выйдут на уборку внутриквартальных территорий, детских площадок и зон у социальных объектов.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:
«Волонтерские экологические инициативы «Газпромнефть-СМ» — это всегда больше, чем уборка территории. Это часть культуры, которую мы создаем внутри компании: быть вовлеченными, поддерживать друг друга, заботиться о том, что нас окружает. Такие акции объединяют людей, помогают почувствовать себя частью общего дела — и на производстве, и в любимом городе».
Марина Гусева, заместитель генерального директора садово-паркового предприятия «Центральное»:
«В Петербурге стартовал месячник по благоустройству — масштабная кампания, в рамках которой приводятся в порядок улицы, дворы, скверы и парки. Это комплексная работа, требующая координации усилий коммунальных служб, отраслевых комитетов, предприятий и горожан. Все это делается, чтобы в сжатые сроки подготовить город к весенне-летнему сезону и достойно встретить 80-летие Великой Победы. Сейчас мы приступили к просушке зеленых зон — в том числе Таврического сада. Зима выдалась снежной, с резкими перепадами температур, и для сохранности газонов, дорожек и элементов благоустройства необходимо дать почве восстановиться. Поддержка волонтеров в этот период особенно важна — такие инициативы усиливают общий эффект и способствуют бережному отношению к городским территориям».