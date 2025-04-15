Инвесторы Stellantis протестуют против выплаты $26 млн экс-гендиректору Карлосу Таваресу

Инвесторы Stellantis выразили протест против предложенной компенсации в размере 23,1 млн евро ($26,2 млн) для бывшего генерального директора компании Карлоса Тавареса, который покинул свой пост в декабре после года снижения продаж и доходов.

Инвесторы, включая Allianz Global Investors и консультантов, таких как Proxinvest, призвали акционеров проголосовать против отчета о вознаграждениях компании на ежегодном собрании 15 апреля.

Зарплата Тавареса за 2024 год, а также дополнительные 12 млн евро в виде выходного пособия и бонусов за достижения, которые он получит в этом году, вызвали недовольство. Его управление сопровождалось падением спроса в США, задержками моделей в Европе и конфликтами с политиками, дилерами и профсоюзами.

«Невозможно оправдать выплату выходного пособия менеджеру, который привел компанию к провалу», — заявил в интервью генеральный директор Proxinvest Шарль Пинель.

Представители Stellantis не прокомментировали ситуацию. Таварес также не ответил на запросы для комментариев.

Компания по-прежнему ищет замену Таваресу и ожидает скромной прибыльности в этом году из-за низкого спроса в Европе и проблем в Северной Америке, где поставки упали на 20% в первом квартале. Руководство компании на временной основе осуществляет председатель Джон Эльканн. Компания также не обновила свои прогнозы после неопределенности, вызванной торговой политикой президента Дональда Трампа.

Протесты по поводу компенсации Тавареса не новы для Stellantis, так как вопросы его вознаграждения поднимались уже несколько лет. В 2023 году его зарплата достигла рекорда в 36,5 млн евро, а на собрании акционеров три года назад его компенсация была отклонена в рамках необязательного голосования. Allianz Global Investors считает, что сумма вознаграждения за 2024 год «чересчур высока». Голосование на собрании 15 апреля также будет носить необязательный характер.

«Несмотря на усилия по ведению переговоров, ответы Stellantis не устранили обеспокоенность», — заявила группа в своем сообщении. «Остаются вопросы к действиям и контролю со стороны комитета по вознаграждениям».

Другая консалтинговая компания, Institutional Shareholder Services, порекомендовала проголосовать против предложения об увеличении выплат через долгосрочные стимулы, заявив, что компания уже предоставляет своему высшему руководству «слишком высокие» вознаграждения в течение нескольких лет.

Proxinvest также призвал акционеров проголосовать против повторного назначения нескольких членов совета директоров, включая Фиону Клэр Сиккони, руководителя отдела кадров Google, которая с 2021 года представляет работников Stellantis в совете. Группа посчитала, что она не должна занимать эту должность, так как не работает в компании.