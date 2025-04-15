ЕС может запретить углеродное волокно, классифицировав его как опасное вещество

Углеродное волокно может быть запрещено в ЕС, так как его признали «опасным веществом». Это нововведение коснется не только производителей спортивных автомобилей, но и тех, кто работает с дорогими и не всегда практичными кузовными комплектами.

В настоящее время в ЕС разрабатывается обновленная версия Директивы по утилизации автомобилей (ELV). Главная цель — обеспечить чистую переработку автомобилей в конце их срока службы и исключить использование опасных веществ, таких как свинец и ртуть, в производстве новых автомобилей.

Согласно новому проекту, углеродное волокно может быть приравнено к опасным веществам, таким как свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром. Также предлагается ограничить количество таких веществ в отдельных компонентах автомобилей. На данный момент в производстве автомобилей существует исключение для некоторых из этих веществ, но в будущем они могут быть полностью запрещены.

Углеродное волокно, несмотря на свои уникальные характеристики, такие как легкость и прочность, может попасть под запрет из-за выделения частиц при его утилизации. Эти частицы могут вызывать короткие замыкания в оборудовании и быть опасными для кожи человека.

Запрет на углеродное волокно может серьезно отразиться на автомобильной промышленности, поскольку эта отрасль использует от 10 до 20% углеродного волокна, и большинство его производится в Японии. Производители спортивных автомобилей могут ощутить значительный ущерб, что усугубит ситуацию после введения новых пошлин на импорт в США.

На данный момент неизвестно, последуют ли в Великобритании примеру ЕС, хотя ранее страна следовала директивам ELV до Brexit. Впрочем, учитывая последние заявления по поводу норм по выбросам CO2 для гибридных автомобилей, будущие изменения остаются неопределенными.