GAC Aion и DiDi планируют массовое производство роботакси с L4 автономией к концу 2025 года

GAC Aion, дочерняя компания Guangzhou Automobile Group (GAC Group), и DiDi Autonomous Driving углубили сотрудничество, анонсировав разработку совместного роботакси с автономностью уровня L4. Ожидается, что массовое производство начнется в конце 2025 года.

Недавнее представление автомобиля стало возможным после получения официального разрешения на создание совместного предприятия Guangzhou Andi Technology Co., Ltd. в Гуанчжоу, где равные доли принадлежат GAC Aion и DiDi. Это первое партнерство между крупным автопроизводителем и компанией, специализирующейся на автономном вождении L4, с фокусом на массовое производство роботакси.

Первая модель от Andi Technology — это кроссовер, построенный на платформе AEP 3.0 и электроархитектуре Star Spirit от GAC Aion. Важным элементом является интеграция полного технологического стека L4 от DiDi, включая аппаратную платформу с 33 датчиками, такими как LiDAR, камеры, 4D миллиметровые радары, инфракрасные камеры и звуковые датчики, обеспечивающие всепогодное восприятие на 360 градусов.

Автономные функции поддерживает мощная центральная вычислительная платформа с GPU, превышающим 2000 TOPS, и 48-ядерным процессором, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных с низкой задержкой для принятия сложных решений вождения. Архитектура автомобиля включает элементы безопасности и резервирования, что делает его соответствующим международным стандартам, в том числе пятизвездочной безопасности Китая и Европы. Также внедрена собственная технология батареи Magazine Battery для улучшенной безопасности аккумуляторов.

Партнеры планируют начать с крупномасштабного развертывания, с целью выпуска десятков тысяч единиц. Эти автомобили будут интегрированы в систему управления автономными автомобилями DiDi «Huiju Port» и использоваться в сети DiDi для поездок с людьми.

Эта инициатива L4 является частью более широких планов GAC Group в области интеллектуального вождения. В компании планируют выпустить первый автомобиль с L3 автономией для потребительского рынка в четвертом квартале 2025 года, а также планируют расширение линейки L3 моделей в 2026 году.