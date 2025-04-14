Тарифы на автомобили: Mitsubishi приостанавливает импорт на портах

С 3 апреля президент Дональд Трамп ввел 25% тариф на автомобили, произведенные за пределами США. Некоторые автозапчасти, такие как двигатели, трансмиссии и компоненты для трансмиссий, также подпадают под этот тариф, который вступает в силу не позднее 3 мая. 2 апреля Трамп анонсировал ответные тарифы не менее 10% для торговых партнеров США, однако 9 апреля он приостановил их действие на 90 дней.

Трамп рассматривает тарифы как способ стимулировать производство внутри страны. Однако представители отрасли утверждают, что перенос производства в США — это сложный и долгосрочный процесс.

Автопроизводители и поставщики предпринимают усилия для минимизации сбоев в поставках.