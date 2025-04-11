 Сотрудники «Газпромнефть-СМ» помогли привести в порядок парк «Птичья гавань» в Омске

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» открыла весенний экологический сезон в Омске с благоустройства природного парка «Птичья гавань». Волонтеры предприятия приняли участие в субботнике, который прошел при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Природоохранная зона расположена недалеко от центра города и пользуется особой популярностью у жителей и гостей Омска. Сотрудники компании работали на одном из прогулочных маршрутов — убирали мусор, валежник, сухие ветви и листья, очищали территорию вдоль ручья.

Генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул, что участие в экологических акциях — важная часть корпоративной культуры:

«Для компании начинать весну с таких больших экологических акций – уже традиция. В каждом городе, где живут и работают сотрудники „Газпромнефть-СМ“, мы стараемся внести свой вклад в благоустройство, чистоту и комфорт значимых территорий. Ощущая себя неотъемлемой частью общей экокультуры, мы разделяем и ответственность за ее качество. Быть неравнодушными к пространству, где находится твой дом, для нас – один из базовых принципов».

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина отметила:

«„Птичья гавань“ – один из тех объектов, которые формируют лицо и имидж города как экоориентированного мегаполиса, где культура человека и природа тесно взаимосвязаны. Уже много лет „Газпромнефть-СМ“ реализует в „Птичьей гавани“ различные экологические, образовательные и даже творческие проекты, главная цель которых – раскрыть особенности территории, показать, что это не только научный центр изучения орнитофауны, но и уникальный уголок живой природы на карте Омской области. Таким образом компания поддерживает один из важнейших трендов на экологическое просвещение и способствует укреплению осознанного отношения к окружающей среде».

Компания «Газпромнефть-СМ» продолжит весеннюю экологическую программу в других городах. Уже скоро к акции присоединятся Москва и Санкт-Петербург — субботники там также пройдут в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».