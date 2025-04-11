Xiaomi раскрыла данные после смертельной аварии с электроседаном SU7, в которой погибли 3 студента

Компания Xiaomi выпустила официальное заявление после трагической аварии с ее электроседаном SU7, в результате которой погибли три студента университета. Инцидент произошел вечером 29 марта 2025 года в провинции Аньхой, став первой зарегистрированной смертельной аварией с участием автомобилей Xiaomi с момента их выхода на рынок.

В заявлении компания представила подробную хронологию событий на основе данных с систем автомобиля. Согласно информации Xiaomi, SU7 двигался в режиме навигации с автопилотом (NOA) на скорости 116 км/ч, приближаясь к строительной зоне с закрытыми полосами движения. Система помощи водителю обнаружила препятствие и подала предупреждения, побудив водителя взять управление на себя. Несмотря на последующие попытки экстренного торможения и маневрирования, седан столкнулся с бетонным барьером на скорости около 97 км/ч.

Компания отметила, что системы экстренного реагирования активировались сразу после удара. Встроенная система eCall автоматически уведомила власти и связалась с зарегистрированным владельцем автомобиля, который подтвердил, что за рулем находился другой человек. Службы экстренной помощи прибыли на место примерно через 15 минут после активации системы.

В ответ на слухи в китайских социальных сетях касательно работы дверей, Xiaomi уточнила, что все четыре двери SU7 оснащены механическими экстренными механизмами открытия, расположенными в отсеках каждой панели двери. Эти системы работают независимо от электричества, что позволяет пассажирам покидать машину даже в случае повреждения батареи.

Компания создала специальную команду для сотрудничества с правоохранительными органами в Тунлине и пообещала оказать поддержку семьям погибших. Xiaomi выразила глубочайшее соболезнование в связи с трагической потерей и подтвердила свою приверженность безопасности автомобилей и дальнейшему совершенствованию технологий.

Этот случай привлек внимание к автомобильному подразделению Xiaomi, особенно к производительности систем помощи водителю в сложных дорожных условиях. Ожидается, что расследование предоставит дополнительные подробности о взаимодействии между вмешательством человека и автоматическими системами безопасности в критических ситуациях.

Компания заявила, что будет предоставлять обновления по мере получения дополнительной информации через официальные каналы расследования.