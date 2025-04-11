BMW планирует увеличить производство на заводе в США на 80 000 автомобилей

Компания BMW рассматривает возможность увеличения объема производства на своем заводе в Спартанбурге, Южная Каролина, добавив дополнительные смены для выпуска до 80 000 автомобилей. Такое решение обсуждается на фоне усиливающейся торговой войны и стремления автопроизводителей удовлетворить требования администрации Трампа.

Завод компании в США имеет около 30 дней запасов продукции, а также определенные запасы и компоненты, что позволяет BMW сохранить стабильность цен на большинство моделей в США до конца мая. Эта информация была озвучена 10 апреля во время телефонной конференции с аналитиками, на основе которой Bernstein Research подготовил отчет, подтвержденный компанией BMW.

Завод в Спартанбурге, расположенный в зоне свободной торговли, производит модели X3, X4, X5, X6 и X7, а также их варианты. Примерно половина автомобилей, произведенных на этом заводе, экспортируется за пределы США, и импортируемые для этих автомобилей детали освобождены от пошлин.