Mazda представила кроссовер EZ-60 на базе технологий Changan

Mazda официально представила новый кроссовер EZ-60, созданный на базе технологии Changan, в виде официальных изображений и видео. Как и ранее выпущенная модель Mazda EZ-6 седан, новый кроссовер использует модульную платформу EPA1, разработанную Changan. В результате, Mazda EZ-60 имеет схожие характеристики с кроссовером Deepal S07 от Changan.

Компания Changan и Mazda имеют долгосрочное партнерство в Китае, начавшееся с совместного предприятия в 2012 году. Завод Changan Mazda, расположенный в Нанкине, в настоящее время производит пять моделей: Mazda CX-30, CX-5, CX-50, Mazda 3 и Mazda EZ-6. Последняя модель была выпущена для расширения доли бренда на рынке новых энергетических автомобилей.

Mazda EZ-60 скоро появится в модельном ряду компании, а позже будет представлен на глобальном рынке под именем Mazda CX-6e. Ожидается, что кроссовер дебютирует на автосалоне в Шанхае 23 апреля.

Дизайн и особенности Mazda EZ-60

Кроссовер Mazda EZ-60 выполнен в том же дизайнерском стиле, что и седан EZ-6, с использованием языка дизайна Kodo. Основные особенности модели включают элегантные линии кузова, подсвечиваемый логотип Mazda, разделённые фары и светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, в дизайне заметны скрытые дверные ручки, обтекаемая линия крыши и камеры вместо традиционных боковых зеркал.

Сзади автомобиля размещены удлинённые блоки задних фонарей с надписью Mazda, но открытый задний дворник несколько нарушает минималистичный стиль автомобиля.

Технические характеристики и платформы

Mazda EZ-60 построен на платформе EPA1, которая используется в моделях Deepal L07, Deepal S07 и Mazda EZ-6. Эта платформа была разработана Changan в течение пяти лет и поддерживает различные типы силовых установок, включая BEV (полностью электрические), EREV (с расширителем диапазона) и FCEV (водородные двигатели). По размерам Mazda EZ-60 близок к кроссоверу Deepal S07, который имеет длину 4750 мм, ширину 1930 мм, высоту 1625 мм и колёсную базу 2900 мм.

Силовые установки для Mazda EZ-60 и Deepal S07 будут схожи. Электрическая версия Deepal S07 оснащена одним мотором на задней оси мощностью 160 кВт (215 л.с.) или 190 кВт (255 л.с.), с батареей LFP ёмкостью 68.8 кВтч (пробег 520 км) или NMC ёмкостью 80 кВтч (пробег 628 км).

Цены и конкуренция

Ожидается, что Mazda EZ-60 будет дороже, чем Deepal S07, стоимость которого варьируется от 149,900 до 197,900 юаней (20,400 – 26,930 долларов США). Также стоит отметить, что продажи седана Mazda EZ-6 в Китае были слабыми, с продажами всего 4,329 единиц с ноября 2024 по февраль 2025 года. Кроссовер EZ-60 также столкнется с высокой конкуренцией на китайском рынке новых энергетических автомобилей.