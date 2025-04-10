Renault обновляет Megane и Scenic: новая цена и режим вождения одним педалью

Renault представила обновленные версии своих электромобилей Megane и Scenic E-Tech, упростив модели и снизив цены. Теперь стоимость Megane начинается от £32,495, а Scenic — от £37,195, что на £1,500 и £300 меньше, соответственно. Заказы на обновленные модели можно будет делать с конца апреля.

На Megane сохраняются прежние технические характеристики: электромотор мощностью 217 л.с. и аккумулятор на 60 кВтч, обеспечивающий запас хода до 285 миль. Модели теперь стартуют с комплектации Techno, ранее являвшейся средней, а также доступна версия Techno Esprit Alpine от £35,495. Новый топовый вариант — Iconic Esprit Alpine, заменивший Iconic, стоит от £36,995. Он отличается спортивным дизайном, включая передний аэродинамический элемент в стиле Формулы-1, выполненный в Matte Shadow Grey, и соответствующий отделку заднего диффузора.

Кроме того, этот вариант оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, дополнительными черными элементами и логотипами Esprit Alpine как внутри, так и снаружи, включая новые коврики и обивку салона.

Scenic E-Tech также получил изменения в комплектациях. К базовому варианту Techno добавлены модели Techno Esprit Alpine (£37,195) и Iconic Esprit Alpine (£42,195). Важно, что версия с аккумулятором на 60 кВтч больше не предлагается, и теперь доступна только модель с 87 кВтч батареей, обеспечивающей максимальный запас хода до 381 мили.

Iconic Esprit Alpine для Scenic получил схожие дизайнерские изменения с Megane. Обе модели теперь оснащены режимом вождения одним педалью, а также функцией V2L (vehicle-to-load), которая позволяет заряжать бытовую технику через автомобиль (до 230 В). Добавлен также бортовой зарядник мощностью 11 кВт.