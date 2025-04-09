BYD e7 Sedan: Новый доступный электромобиль для такси в Китае

В Китае официально представили новый седан BYD e7, который вскоре поступит в продажу. Этот электромобиль с колесной базой 2820 мм и мощностью электродвигателя 100 кВт (134 л.с.) предназначен в первую очередь для использования в такси. BYD e7 уже подал заявку на получение лицензии на продажу, что подтверждает его скорый выход на рынок Китая.

Серия автомобилей BYD e состоит в основном из доступных моделей, ориентированных на такси. На сегодняшний день эта серия входит в более широкую линейку Ocean, куда входят известные модели бренда, такие как Seal, Seal-U и Dolphin. Новый BYD e7 станет последним дополнением к этой серии.

Дизайн и особенности

Электроседан выполнен в сдержанном сером цвете кузова. Он использует дизайн Marine Aesthetics, что выражается в вытянутых фарах, наклонной линии капота и трапециевидном воздухозаборнике спереди. Сзади автомобиль отличается простотой — две блоки светодиодных задних фонарей и скромный бампер. Внешность выглядит элегантно, но некоторые детали выдают его более доступный ценовой сегмент.

Так, например, у BYD e7 традиционные дверные ручки вместо современных выдвижных или скрытых. Также автомобиль оснащен 16-дюймовыми серыми дисками, которые выглядят недостаточно крупными для его размеров. В результате e7 кажется немного громоздким, с большим промежутком между колесными арками и колесами. Задние фонари также выполнены в более дешевом варианте, в отличие от обычно используемой на моделях BYD сквозной светодиодной полосы.

Технические характеристики и спецификации

BYD e7 был заявлен для продажи в Китае в январе 2025 года. Его размеры составляют 4780/1900/1515 мм с колесной базой 2820 мм, что на 60 мм больше, чем у Tesla Model 3. Важной особенностью является вес автомобиля, который в зависимости от комплектации составляет от 1499 до 1566 кг.

Электрический двигатель TZ180XSJ мощностью 100 кВт (134 л.с.) позволяет автомобилю разгоняться до 150 км/ч. Пока неизвестна точная емкость аккумулятора и дальность хода, однако уже подтверждено, что BYD e7 использует батарею LFP.

Скоро автомобиль будет доступен для китайских покупателей, и его характеристики, включая цену и доступные комплектации, станут более детально известны.