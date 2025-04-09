Smart #5 Brabus: новый электроседан с 637 л.с. и скоростью до 210 км/ч

Менее чем через три недели после того, как Smart представила подробности о своем самом крупном автомобиле, марка анонсировала Smart #5 Brabus — свою самую мощную и быструю модель. Новый электроседан использует ту же платформу и 800-вольтовую архитектуру, что и стандартная версия #5, но с улучшенными характеристиками.

Smart #5 Brabus оснащен тем же аккумулятором на 100 кВт·ч (94 кВт·ч доступно для использования), что и у модели #5 Premium, однако, благодаря усиленной двухмоторной силовой установке, общая мощность автомобиля составляет 637 л.с. Несмотря на массу в 2,4 тонны, этого хватает для разгона с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Из официальных материалов Smart не уточняет изменений в шасси или в специфическом оборудовании для улучшения производительности, однако, как рассказал глава продуктового менеджмента Smart Europe, Сюань-Чжен Го, #5 Brabus оснащен «уникальной настройкой подвески». Он также отметил, что команда Brabus принимала участие в разработке автомобиля, чтобы улучшить его динамичные характеристики.

С точки зрения внешнего вида, Brabus не представляет значительных изменений по сравнению с базовой моделью #5. Не изменены арки колес, но новые бамперы и боковые юбки придают автомобилю более выразительный вид, а 21-дюймовые моноблочные диски и красные тормозные суппорты добавляют спортивного акцента. Красные элементы присутствуют повсеместно, включая крышу, капоты зеркал и специальные красные эмблемы.

В интерьере изменений тоже немного, однако присутствуют новые акценты в красном цвете и многозначное 256-цветное освещение. В сравнении с обычной моделью #5, Brabus добавляет сиденья с микрофибры с подогревом и охлаждением, руль из алькантары и контрастную отделку. Также стандартным оснащением является трехэкранная система, включающая 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и два 13-дюймовых дисплея для центральной информационной системы и экрана для пассажира.

Особенности Brabus-версии включают специальные меню и настройки, а также режим вождения Brabus с имитацией звука двигателя и функцией старта «Rocket». Также в автомобиле установлен аудиосистема Sennheiser Signature мощностью 1 190 ватт и 20 динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Как и стандартная модель #5, Brabus использует 800-вольтовую архитектуру, что делает его одним из самых быстро заряжающихся автомобилей Великобритании. Пиковая зарядка на 400 кВт позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 18 минут, но, по словам Smart, это возможно только при «оптимальных условиях».