Китайские автопроизводители продолжают расширение на европейском рынке

Несмотря на высокие тарифные барьеры, китайские автопроизводители демонстрируют устойчивый рост на рынке Европы. Согласно данным исследовательской компании Dataforce, продажи китайских автомобилей в Европе в феврале 2024 года увеличились на 64% по сравнению с прошлым годом, достигнув 38,902 единиц, что позволило повысить их долю на рынке с 2,5% до 4,1%.

Этот рост наблюдается на фоне значительных трудностей, вызванных тарифами, введенными Европейским Союзом. В октябре 2023 года были введены антидемпинговые пошлины на китайские электромобили, которые достигли 35,3%, в дополнение к уже существующему тарифу в 10%. Эти пошлины, которые будут действовать в течение пяти лет, побудили китайские компании применять различные стратегии для сохранения и расширения присутствия на европейском рынке.

Несмотря на проблемы, китайские автопроизводители продолжают активно развиваться на глобальном рынке, укрепляя лидерские позиции Китая в индустрии электромобилей, отметил EconoTimes.

Анализ продаж показывает изменение стратегии с акцентом на гибридные автомобили. Продажи чистых электромобилей из Китая снизились на 3,4%, составив 11,116 единиц, в то время как экспорт китайских подключаемых гибридов увеличился на 321%, до 4,744 единиц. Модели, такие как BYD Seal U PHEV, MG HS PHEV и Chery Jaecoo 7 PHEV, показали хорошие результаты. Также китайские автопроизводители продолжили продавать автомобили с традиционными двигателями, например, Chery с моделями Jaecoo и Omoda.

Компания BYD, как пример успешной адаптации, продемонстрировала рост на 551%, 734% и 207% в Великобритании, Испании и Португалии соответственно, обогнав Tesla в этих странах. «Несмотря на воздействие пошлин, доля рынка BYD в Европе продолжает расти», — отметил Чарльз Лестер, менеджер данных консалтинговой компании Rho Motion.

Для того чтобы выделиться на фоне конкурентов, китайские компании активно используют технологические преимущества. На недавней презентации в Мюнхене автомобильная компания Changan продемонстрировала девять новых моделей, оснащенных такими инновациями, как голосовое управление парковкой и режим кемпинга. Европейские дилеры и СМИ были впечатлены этими функциями. Один из дилеров отметил: «Это полностью меняет мое восприятие китайских автомобилей; их уровень интеллекта уже опережает многие европейские бренды».

Компания XPeng также расширяет свое присутствие в Европе, недавно объявив о выходе на рынки Польши, Швейцарии, Чехии и Словакии. Председатель и CEO XPeng, Хэ Сяопэн, подчеркнул, что компания будет ориентироваться на технологическое превосходство, а не на ценовую конкуренцию, с целью удвоить зарубежные продажи к 2025 году и создать более 300 точек продаж и обслуживания по всему миру.

Для обхода тарифных барьеров китайские автопроизводители усиливают локализацию производства. Компания Chery заключила партнерство с испанской компанией EV Motors для создания производства в Барселоне, став первым китайским производителем, который будет выпускать автомобили в Европе. Компания BYD инвестирует в независимые заводы в Венгрии и Турции, при этом венгерский завод начнет работу в конце этого года с годовой мощностью 350 000 автомобилей. Leapmotor сотрудничает с Stellantis для производства автомобилей в европейских заводах, включая T03 в Польше и планы по выпуску B10 в Испании к 2026 году.

«Локализованное производство может стать основным путем для китайских компаний на европейском рынке в будущем», — отметил Цзи Сюэхун, директор Центра исследований инноваций в автомобильной промышленности Северного Китая. «Этот подход, похожий на то, как японские автопроизводители выходили на западные рынки, помогает получить признание местных властей и лучше понять потребности рынка».

Недавние сообщения из Германии также подтверждают, что фабрика Magna в Граце (Австрия) начнет сборку моделей XPeng и GAC с использованием полуразобранных комплектов (SKD) в июне, что позволит избежать тарифов и снизить затраты.

С учетом того, что Европа составляет 17-18% мирового автомобильного рынка и является премиум-сегментом с высокими барьерами для входа, китайские автопроизводители продолжают делать ставку на укрепление своих позиций, несмотря на регуляторные проблемы. Их конкурентные преимущества в области цепочек поставок, технологических инноваций и маркетинга способствуют их расширению на европейском рынке, несмотря на необходимость адаптации к тарифным барьерам.