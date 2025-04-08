Новый Land Rover Defender Sport проходит испытания перед дебютом

В сети появились первые снимки прототипов нового Land Rover Defender Sport, что подтверждает информацию о его разработке. Эта модель будет ориентирована на городской рынок и, помимо меньших размеров по сравнению с текущей версией Defender, будет оснащена полностью электрической силовой установкой.

Новый Defender Sport — это один из шести новых автомобилей, которые JLR планирует представить до 2026 года. Он дополнит линейку Defender и станет более компактной и доступной версией, подобной моделям Discovery и Range Rover Sport. Представители компании отказались от комментариев по поводу возможных новинок.

На изображениях видно, что пропорции нового Defender Sport сохраняют характерные черты текущего Defender, включая короткий задний свес, прямоугольные колесные арки и вертикальное заднее стекло. Пока неясно, будет ли задняя дверь открываться вверх, как у традиционных автомобилей, или сохранит боковую конструкцию, как у полноразмерного Defender. Однако, несмотря на это, ожидается, что в салоне будет достаточно места для пассажиров.

Внешний вид нового Defender Sport демонстрирует меньшую акцентированность на внедорожные качества. Так, передняя часть автомобиля выглядит менее массивной, а бампер не дает такого угла подъема, как у полноценного внедорожника. Среди других отличительных черт — более тонкие горизонтальные фары и новая конструкция дверных ручек, которые аккуратно встраиваются в кузов.

Под капотом Defender Sport, вероятно, будет использована новая модульная электрическая платформа EMA, идеально подходящая для компактной электрической версии Defender, а также для будущих электрических моделей более крупных автомобилей. На основе этой платформы также будут построены новые версии Velar и Evoque, которые будут отличаться агрессивными пропорциями и динамичным дизайном, ориентированным на любителей уникальных электрических внедорожников.

Генеральный директор JLR, Адриан Марделл, в интервью Auto Express в 2023 году сообщил, что компания рассматривает создание новых автомобилей в рамках семейства Defender. Однако неясно, как это повлияет на стратегии по внедрению электрических автомобилей в свете мирового снижения спроса на BEV.

Пока продажи Defender остаются успешными, новый внедорожник может снизить интерес к Discovery, который не смог составить конкуренцию Defender с точки зрения привлекательности. Это может повлиять на будущее внедрение новых моделей Discovery, хотя компания утверждает, что платформа EMA достаточно гибка, чтобы поддерживать семейные автомобили с тремя рядами сидений.