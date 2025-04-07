Кроссовер Aito M8 от Huawei и Seres собрал 100 тыс. заказов до старта продаж

Крупный кроссовер с увеличенным запасом хода Aito M8, разработанный Huawei совместно с Seres, получил свыше 100 000 предварительных заказов в Китае ещё до начала официальных продаж. Модель поступит на рынок в ближайшее время по цене от 368 000 до 458 000 юаней (примерно 50 540 – 62 900 долларов США).

Бренд Aito создан в рамках сотрудничества между компаниями Huawei и Seres. При этом Seres отвечает за платформу и производство, а Huawei — за электронику, поставку ключевых компонентов и реализацию автомобилей. Модели Aito представлены в салонах альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), где также продаются совместные продукты Huawei с другими брендами, например, Luxeed и Stelato.

Линейка Aito в настоящее время включает три кроссовера: M5, M7 и флагманский M9. По данным China EV DataTracker, их суммарные продажи за прошлый год составили 385 904 единицы. В апреле ожидается запуск четвертой модели бренда — Aito M8, которая вызвала большой интерес у потребителей еще до выхода на рынок.

Предварительные заказы на Aito M8 в Китае открылись 6 марта. В первые 60 минут после начала предзаказов было оформлено более 7500 заявок. Через 6 часов количество заказов выросло до 21 000, а к 12-му часу достигло 28 000. Спустя две недели этот показатель увеличился до 70 000, и 7 апреля HIMA сообщила, что общее число заказов превысило 100 000. Таким образом, модель достигла этого рубежа за 32 дня. Aito M8 может войти в число лидеров сегмента EREV-кроссоверов, где также представлены конкуренты Li Auto L8 и Deepal S09.

Особенности модели Aito M8

По внешнему виду и характеристикам Aito M8 близок к топовому M9. Это крупный внедорожник с габаритами 5190×1999×1795 мм и колесной базой 3105 мм. Он оснащён LiDAR-сенсором на крыше, массивными фарами, объединенными светодиодной полосой, и 21-дюймовыми колесными дисками. Среди других особенностей — тонированные задние стекла, выдвижные ручки дверей и яркие цветовые решения.

Внутри доступно два варианта компоновки: 2+2+2 и 2+3. В салоне установлены тройной экран и проекционный дисплей Huawei AR-HUD диагональю 75 дюймов. Кроссовер оснащён системой полного привода с двумя электромоторами, суммарной мощностью 392 кВт (526 л.с.), и бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, работающим как удлинитель хода. В зависимости от версии, аккумулятор имеет ёмкость 36 или 52 кВт·ч (LFP или NMC). Запас хода по циклу CLTC составляет 201 и 310 км соответственно.