Представлен новый кроссовер BYD Sealion 07 DM с гибридной силовой установкой

В Китае был официально представлен интерьер нового большого кроссовера BYD Sealion 07 DM, оснащённого гибридной силовой установкой. Этот автомобиль выйдет на местный рынок с ожидаемой ценой в диапазоне от 200 000 до 250 000 юаней (около 27 450 – 34 350 долларов США). Среди особенностей интерьера — холодильник, 15,6-дюймовый плавающий экран и интеллектуальная система управления «Глаз Бога».

BYD Sealion 07 DM является обновленной версией кроссовера Frigate 07, основанного на модели BYD Tang, который был выпущен в 2022 году. С момента выхода в декабре 2022 года и до февраля 2025 года было продано 79 830 единиц этой модели. Чтобы увеличить объем продаж, компания BYD перезапустила Frigate 07 под новым названием Sealion 07 DM с переработанным внешним дизайном. Модель подала заявку на лицензию на продажу в декабре 2024 года, а теперь была официально представлена и её внутренняя часть.

Интерьер BYD Sealion 07 DM

Внутри BYD Sealion 07 DM использована новая дизайнерская концепция бренда. Центр консоли оснащен плавающим поворотным экраном размером 15,6 дюймов и 10,25-дюймовой LCD-панелью с приборами. Рычаг переключения передач находится за четырёхспицевым рулём с плоским низом и логотипом BYD. В центральном тоннеле автомобиля расположены беспроводная зарядка, два подстаканника и встроенный ящик для хранения с функцией охлаждения и подогрева.

Салон включает пять посадочных мест, при этом второй ряд представляет собой одну скамейку. Также установлена большая панорамная крыша. Передние сиденья имеют спортивный профиль с интегрированными подголовниками. Все сиденья (передние и задние) поддерживают функции вентиляции и обогрева, а передние кресла также обладают функцией массажа.

Система интеллектуального управления «Глаз Бога»

Еще одной особенностью BYD Sealion 07 DM является система интеллектуального управления «Глаз Бога» (DiPilot 100), включающая 12 камер, 5 мм-волновых радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Камеры обеспечивают широкий обзор: 3 камеры переднего вида, 5 панорамных и 4 камеры для кругового обзора. Радарные системы предлагают точное восприятие на 360 градусов и могут обнаруживать объекты на расстоянии до 300 метров.

Дополнительно к стандартным датчикам, модель будет оснащена опциональным LiDAR-датчиком на крыше, который позволит системе реализовать навигацию в городах, на автомагистралях и помогать при парковке. Система управления в отличие от второго уровня помощи вождения, работающего только на трассах, может эффективно работать и в городских условиях, обрабатывая сигналы светофоров и обгоняя препятствия.

Характеристики и силовая установка

BYD Sealion 07 DM имеет размеры 4880/1920/1750 мм и колесную базу 2820 мм. Вес автомобиля варьируется от 2103 до 2346 кг.

Модель предлагается с двумя вариантами силовых установок. Базовая версия включает систему DM-i с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 кВт (154 л.с.), а также электрический мотор мощностью 200 кВт (268 л.с.). Второй вариант силовой установки — DM-p, включает тот же бензиновый двигатель и два электромотора общей мощностью 350 кВт (469 л.с.).

Система DM-p разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,7 секунды и может развивать максимальную скорость 200 км/ч. Для питания используется литий-железо-фосфатная батарея мощностью 26,6 кВт·ч. В зависимости от варианта силовой установки, кроссовер может проехать 100-120 км на электротяге. С расходом топлива в диапазоне от 5,5 до 6,6 литра на 100 км в режиме с расходуемым топливом.