Президент Onvo Алан Ай покидает компанию после недостаточных результатов продаж

Алан Ай (Ай Теченг) ушел в отставку с поста президента Onvo — бренда массовых электромобилей Nio — и также покинул должность старшего вице-президента Nio. Об этом было объявлено 2 апреля через сообщение в приложении Onvo.

В своем заявлении Ай объяснил свое решение тем, что модель Onvo L60, несмотря на свою конкурентоспособность, не достигла заявленных объемов продаж. Он признал недостатки в маркетинговых усилиях и взял на себя ответственность за результаты команды.

Это заявление прозвучало всего через несколько недель после того, как в начале марта Ай заявил, что не собирается «опускать голову и признавать поражение», несмотря на слухи о его возможном уходе. Однако в итоге, спустя менее месяца, в Nio и Onvo были произведены изменения в руководстве, и Шен Фэй был назначен новым президентом Onvo.

Эти изменения подчеркивают давление, которое испытывает компания Nio, стремясь добиться прибыльности. Nio ставит цель достичь прибыли в четвертом квартале текущего года, и успех второго бренда, Onvo, считается ключевым для достижения необходимого объема продаж.

Шен Фэй, назначенный новым президентом Onvo, будет отвечать за продажи и управление региональными компаниями. Он будет подчиняться президенту Nio Цинь Лихону. Ранее отвечавшие за операционные и сервисные службы Onvo, а также региональные менеджеры, теперь будут подчиняться Шену Фэю. Важно, что за продуктовую и маркетинговую политику Onvo теперь будут непосредственно отвечать основатель и CEO Nio Уильям Ли и президент Цинь Лихон, что свидетельствует о более глубокой интеграции Onvo в структуру Nio.

Это организационное изменение направлено на улучшение сотрудничества и оптимизацию ресурсов между Onvo и Nio, что является частью недавней реформы компании. Ранее, несмотря на некоторое сотрудничество в области технологий и ресурсов, команды работали относительно независимо, что приводило к дублированию ресурсов.

В феврале Nio также объединила каналы доставки брендов Nio и Onvo, чтобы оптимизировать ресурсы и персонал. Теперь Шен Фэй сосредоточится на продажах Onvo, а его предыдущая роль в Nio Power будет передана другому руководителю.

Хотя Шен Фэй ранее занимался развитием инфраструктуры обмена батарей Nio, его переход к управлению продажами автомобилей станет новым вызовом, так как у него нет опыта в этой области. Тем не менее, предполагается, что технологии обмена батарей могут стать важным конкурентным преимуществом для Onvo, особенно в сочетании с сетью зарядных станций Nio, что может поддержать продажи бренда.

Согласно отчетам, Onvo открыла 450 магазинов на конец марта, но продажи остаются ниже запланированных. За первые три месяца года Onvo доставила 5 912 автомобилей в январе, 4 049 — в феврале и 4 820 — в марте, что не соответствует внутренним целям и стало одной из причин отставки Алаха Ая.

Тем не менее, Onvo планирует выпустить два новых автомобиля в 2023 году: L90, флагманский внедорожник с тремя рядами сидений, который будет представлен на автосалоне в Шанхае, и L80 — большой кроссовер на пять мест, который поступит в продажу в четвертом квартале. Эти модели должны стать важными для бренда в условиях жесткой конкуренции на рынке электромобилей.

В течение года Nio планирует выпустить девять новых моделей, в том числе на брендах Nio, Onvo и Firefly. Однако основное внимание будет уделено продажам Onvo.