Hyundai представила новый водородный кроссовер Nexo на Корейском автосалоне

Hyundai представила второе поколение водородного кроссовера Nexo — FCEV (водородный электромобиль). Как и оригинальная модель, новый Nexo подтверждает лидерство бренда в разработке этой технологии, несмотря на доминирование аккумуляторных электромобилей на рынке экологически чистых технологий.

Длина нового Nexo составляет 4750 мм, что приближает его к размеру BMW X3. Он занимает верхнюю позицию в линейке Hyundai как высококлассная модель, предвещающая дизайн будущих автомобилей бренда. Внешность машины сочетает в себе ретро-стиль 80-х с современными элементами, такими как необычные задние окна и наклон заднего стекла. При этом Nexo сохраняет связь с другими моделями Hyundai через пиксельную тематику в передних и задних фонарях.

Основное внимание в Nexo уделено улучшенной водородной топливной системе. Новый кроссовер оснащен топливным элементом, который заряжает аккумулятор, питающий электродвигатель. Мощность аккумулятора увеличена до 80 кВт, а мощность мотора теперь составляет 204 л.с. Это позволяет Nexo разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунд, что быстрее, чем у предыдущей модели, разгонявшейся за 9,2 секунды.

Дополнительные улучшения касаются хранения водорода — новый бак вмещает 6,69 кг топлива, что на 360 г больше, чем у предыдущей модели, благодаря более плотному хранению. Запас хода составляет 700 км, и заправка водорода занимает столько же времени, сколько и заправка бензином.

Nexo также имеет вместительный багажник (993 литра), что делает его удобным для семейных поездок. К тому же, кроссовер может тянуть прицеп весом до одной тонны. Он оснащен новейшим цифровым интерфейсом Hyundai с двумя экранами по 12,3 дюйма.

Однако на данный момент покупатели в Великобритании не смогут приобрести Nexo, так как в стране отсутствует развитая инфраструктура для заправки водородом — всего 16 станций для заправки, что делает эксплуатацию FCEV крайне сложной.