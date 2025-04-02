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Глава Li Auto предложил упростить термины для автопилота

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Глава Li Auto предложил упростить термины для автопилота

Основатель Li Auto Ли Сян призвал ввести единые стандарты для обозначения уровней автономного вождения в Китае, отметив, что используемые термины могут вводить водителей в заблуждение.

В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что названия вроде L2 и L3 остаются непонятными большинству пользователей, поскольку представляют собой технический жаргон. В качестве альтернативы Ли предложил упрощенную систему: L2 — «Помощь при вождении», L3 — «Автоматическая помощь при вождении», L4 — «Автономное вождение», L5 — «Беспилотное управление». По его словам, важно избегать добавления лишних слов, чтобы не создавать у потребителей завышенные ожидания.

Эксперты указывают, что разрыв между маркетинговыми заявлениями и реальными возможностями систем автономного вождения увеличивается, что может приводить к авариям. В ряде случаев водители ошибочно считали, что их автомобили способны передвигаться без участия человека, что подчеркивает необходимость четкой терминологии.

Система классификации автономного вождения, разработанная Обществом автомобильных инженеров (SAE), включает шесть уровней — от L0 до L5. Китайский стандарт в основном соответствует международным нормам: L2 предусматривает помощь в управлении с обязательным контролем водителя, L3 позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться в определенных условиях, L4 обеспечивает выполнение всех задач без вмешательства человека в заданных сценариях, а L5 предполагает полностью автономное передвижение в любых условиях.

Ли Сян подчеркнул, что четкость терминологии важна как для безопасности пользователей, так и для развития всей отрасли.

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