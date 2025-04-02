Солнечный электрокар Aptera проехал 300 миль без подзарядки

Американская компания Aptera завершила первый тест-драйв своего трехколесного электромобиля, оснащенного солнечными панелями. За 300 миль пути автомобиль смог пополнить запас хода примерно на 20 миль за счет энергии солнца.

Aptera представила серийную версию модели на выставке CES в Лас-Вегасе в январе, сообщив о 50 000 предварительных заказах со всего мира.

Двухместный переднеприводный электрокар разгоняется до 62 миль в час менее чем за 6 секунд, а его максимальная скорость достигает 101 миль в час. Система солнечной подзарядки с панелями на капоте, крыше, приборной панели и багажнике способна ежедневно добавлять до 40 миль запаса хода.

Основной источник энергии — аккумулятор емкостью 44 кВт·ч, обеспечивающий пробег до 400 миль. В будущем планируется выпуск версий с запасом хода 250, 600 и 1 000 миль.

Во время теста, проходившего через снежные горы, пустыни и исторический маршрут 66, средний расход энергии составил 122 Вт·ч на милю, а солнечная подзарядка дала дополнительно 2,4 кВт·ч. Производственная версия автомобиля станет легче, что должно повысить его эффективность.

Первые поставки Aptera ожидаются к концу года по стартовой цене $40 000. В 2026 году компания намерена увеличить объем производства, планируя выпускать до 20 000 машин в год к 2027 году.