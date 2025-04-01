Первое смертельное ДТП с участием Xiaomi SU7 унесло жизни трех студенток в Китае

Xiaomi SU7, который с момента своего выпуска в марте 2024 года был признан за счет своих характеристик безопасности, стал участником первого смертельного ДТП, в котором погибли три студентки.

Авария произошла 29 марта 2025 года примерно в 22:44 на шоссе Дэцзоу-Шанрао в провинции Аньхой. Первоначальные сообщения в китайских социальных сетях утверждали, что после столкновения автомобиль загорелся, а двери не могли быть открыты, что якобы помешало пассажирам выбраться. Этот случай быстро привлек внимание как первое широко освещаемое смертельное происшествие с участием флагманского электромобиля Xiaomi.

В ответ на обеспокоенность общественности, компания Xiaomi 1 апреля выпустила официальное заявление, в котором привела подробное описание происшествия на основе данных с автомобиля, переданных полиции.

По данным Xiaomi, автомобиль SU7 в стандартной комплектации двигался со скоростью 116 км/ч в режиме помощи водителю NOA (Навигация на автопилоте), когда подъехал к зоне строительства, где полоса была перекрыта барьерами, а движение перенаправлено в противоположную полосу. Система распознала препятствие, подала предупреждение и начала тормозить. Водитель взял управление на себя, продолжил тормозить и рулить, однако в итоге столкнулся с бетонным столбом на скорости примерно 97 км/ч.

После удара была автоматически активирована система экстренного реагирования. Xiaomi немедленно связалась с зарегистрированным владельцем автомобиля, который подтвердил, что машину в момент аварии вел другой человек. Были сделаны экстренные звонки, и спасательные службы прибыли на место происшествия около 23:00.

Отвечая на заявления о неисправности дверей, представители Xiaomi разъяснили China News Weekly, что все четыре двери автомобиля оснащены механическими ручками для экстренного открытия, которые находятся в области хранения на каждой панели дверей. Эти ручки работают механически и могут открыть двери, даже если батарея повреждена.