Переход Stellantis на гибриды вызывает задержки в производстве в Европе

Стратегия Stellantis по увеличению производства гибридных автомобилей приводит к задержкам в Европе из-за нехватки необходимых деталей.

Компания произвела на 20 000 автомобилей меньше, чем планировалось, в марте, поскольку не хватало гибридных комплектующих и подходящих шин, как сообщил глава Stellantis в Европе Жан-Филипп Импарато.

Одна из причин заключается в недавних изменениях правил ЕС по целям по выбросам углекислого газа, что усложнило закупки, поскольку компания обычно заказывает запчасти за три месяца до производства. Импарато рассказал об этом 31 марта на заседании французского сената, обсуждая поддержку бизнеса со стороны государства.

В октябре Stellantis сообщила о проблемах с поставками трансмиссий с электродвойным сцеплением (eDCT), используемых в новой гибридной силовой установке с 48-вольтовым аккумулятором.

После ухода CEO Карлоса Тавареса и слабых продаж автомобилей в Европе компания уменьшила ставку на полностью электрические модели. Stellantis, которая до сих пор ищет нового CEO, заявила, что будет сотрудничать с Tesla и другими автопроизводителями для покупки углеродных кредитов, чтобы соответствовать более строгим требованиям ЕС по выбросам.

«Электрические автомобили не сработали, поэтому мы сосредоточились на гибридах», — сказал Импарато. «Но за два месяца мелкие и средние поставщики не понимают, как адаптироваться».

Stellantis рискует получить штрафы от ЕС в размере около €1,7 млрд ($1,84 млрд) в год, поскольку низкий спрос на электромобили, вероятно, приведет к невыполнению целей по выбросам, отметил Импарато.

«Два года таких потерь могут убить компанию», — добавил он.

Европейская комиссия в прошлом месяце объявила, что предоставит автопроизводителям трехлетний период для достижения целей по выбросам углекислого газа, которые изначально были установлены на этот год. Однако Импарато считает этого недостаточным.

«Они представили это как подарок, возможность рассчитать среднее между 2025, 2026 и 2027 годами», — сказал он. «Но если я не продам эти электромобили в 2025 году, мне нужно будет компенсировать это в 2026. Сейчас нет рынка для электромобилей».

В прошлом году Stellantis продала около 5,5 млн автомобилей, из которых примерно 2,6 млн было продано в Европе, с выручкой в €156,9 млрд.