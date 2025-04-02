Школьники знакомятся с особенностями производства моторных масел на профориентационных уроках

«Газпромнефть – смазочные материалы» поддержала профориентационный проект Минпросвещения России и запустила серию уроков для школьников из Омска, где расположен самый большой завод компании. Ученики средних и старших классов узнают об особенностях производства моторных масел и других смазочных материалов, а также, какие знания и навыки необходимы, чтобы построить успешную карьеру в этой сфере.

«Наша программа подготовки специалистов вышла на новый этап развития: компания впервые целенаправленно вовлекает школьников в профориентацию. Сегодня необходимо как можно раньше включить учащихся в процесс выбора профессии, сформировать полную картину карьерных и личностных возможностей», – считает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Министр образования Омской области Ольга Степанова считает, что внедрение профориентации в учебный процесс позволит воспитать новое поколение профессионалов. «Такой подход к профориентации помогает воспитать поколение будущих нефтепереработчиков с качественным багажом знаний и прикладным опытом, которые смогут раскрыть свой потенциал в родном регионе, решая актуальные для работодателя задачи», – отметила она.

В пилотных занятиях компании приняли участие восьмиклассники. До конца года специалисты компании проведут уроки в подшефных учебных заведениях для 9-11 классов.