BYD представила пикап Shark 6 PHEV в Таиланде

На автосалоне в Бангкоке компания BYD представила новый пикап Shark 6 с гибридным приводом (PHEV). Стоимость автомобиля составит 1,699,000 тайских бат (приблизительно 50 тыс. долларов США). Модель построена на платформе DMO от BYD и оснащена рамной конструкцией и независимой подвеской с двойными поперечными рычагами как спереди, так и сзади. Размеры автомобиля — 5457/1917/1925 мм, а колесная база составляет 3260 мм, что делает его более крупным, чем Ford Ranger, который является одним из самых продаваемых пикапов в Таиланде. Shark 6 также будет продаваться в странах, таких как Мексика, Австралия и Бразилия, при этом в некоторых странах его название сокращено до Shark.

Shark 6 оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем, который работает исключительно как генератор для зарядки аккумулятора и питания электромоторов. В сочетании с двумя постоянными магнитными синхронными электрическими моторами общая мощность достигает 321 кВт (430 л.с.) и 650 Нм крутящего момента. Это позволяет пикапу разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 5,7 секунды, что весьма впечатляюще для автомобиля, масса которого составляет 2710 кг. Аккумулятор модели — это литиевый аккумулятор Blade емкостью 29,58 кВт·ч, который обеспечивает комбинированный запас хода в 800 км.

Кроме того, BYD не стала первой китайской маркой, представившей пикап в Таиланде. В 2024 году GWM уже запустила Poer Sahar с тремя вариантами комплектаций: Ultra 4WD, Pro и Single Cab. Все версии Poer Sahar оснащены гибридной системой HEV, включающей 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и электрический мотор. Суммарная мощность составляет 182 кВт (244 л.с.) и 380 Нм крутящего момента, а электрический мотор добавляет 79 кВт (106 л.с.) и 268 Нм.

Таиланд — крупнейший рынок пикапов после США

Таиланд является вторым крупнейшим мировым рынком пикапов после США. Это объясняется налоговой политикой правительства и высоким спросом на многозадачные автомобили. Дизельные двигатели пользуются популярностью благодаря низкой стоимости топлива и высокому крутящему моменту.

До появления китайских брендов, рынок пикапов в Таиланде был в основном доминирован японскими моделями, такими как Toyota Hilux, Isuzu D-Max и Mitsubishi Triton, а также американскими автомобилями, включая Ford Ranger, в среднем и высоком сегментах.