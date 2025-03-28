Tesla выигрывает от тарифов Трампа, в то время как другие автопроизводители теряют

С последствиями тарифных планов президента Дональда Трампа для автомобильной отрасли начинают проясняться жестокие реалии: среди множества проигравших Tesla Элона Маска выделяется как явный победитель.

Компания, производящая электромобили, располагает крупными заводами в Калифорнии и Техасе, которые выпускают все автомобили, продаваемые в США. Это в значительной степени защищает Tesla от новых пошлин на импорт автомобилей и ключевых компонентов, введенных Трампом.

Тем временем крупные конкуренты, такие как южнокорейский Hyundai, немецкий Volkswagen Group и американская General Motors, столкнутся с резким увеличением затрат. Японские Toyota и Nissan также испытают большие убытки.

«Вряд ли можно назвать много победителей», — отметил в интервью Сэм Фиорани, вице-президент AutoForecast Solutions. «Потребители окажутся в проигрыше, поскольку они столкнутся с уменьшением ассортимента и повышением цен».

Ford Motor Co. может испытать меньший удар, чем некоторые конкуренты, поскольку около 80% автомобилей, продаваемых компанией в США, производятся внутри страны.

Tesla же, по словам аналитика CFRA Research Гаррета Нельсона, является «наименее подверженной» новым пошлинам благодаря своим внутренним производственным мощностям. В свою очередь, Tesla уже заявила, что её модели — это «самые американские автомобили», подчеркивая свои национальные производственные корни.

С 1 апреля будут введены новые пошлины в размере 25% на все импортируемые легковые автомобили и легкие грузовики, а также на ключевые компоненты, такие как двигатели, трансмиссии и электрические элементы. Эти пошлины будут применяться к неамериканской части автомобилей и деталей, которые импортируются по соглашению о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Эта мера смягчит последствия для автомобилей, чьи цепочки поставок пересекают континент. Пошлины на части из Канады и Мексики, которые соответствуют торговому соглашению, вступят в силу только после того, как США настроят процесс сбора этих сборов.

Соседи США могут воспользоваться этим промежутком времени, чтобы попытаться избежать полного введения пошлин, хотя вероятность этого невелика.

Тем не менее, этот шаг представляет собой удар по соглашению о свободной торговле, которое Трамп пересмотрел во время первого срока, что привело к созданию тесно интегрированной цепочки поставок по всей Северной Америке. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал тарифы «прямой атакой».