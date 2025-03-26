Эксперт Mercedes предупредил о зависимости Европы от США и Китая в автоиндустрии

Георгес Массан, руководитель направления автоматизированного вождения Mercedes-Benz, отметил, что зависимость Европы от технологий США и Китая в области компьютерного оборудования и облачных сервисов может поставить под угрозу будущее автомобильной промышленности региона, особенно с учетом роста значимости искусственного интеллекта в автомобилях.

«Чем дальше мы развиваем искусственный интеллект, тем больше нуждаемся в более эффективных вычислительных системах», — сказал Массан 25 марта на конференции в Берлине.

С развитием электрических автомобилей программное обеспечение становится важным фактором, который отличает одни автомобили от других. Компании, такие как Tesla и китайские автопроизводители, например BYD, уже опережают Европу в этой области. Европейским производителям пришлось искать партнеров в Кремниевой долине и Китае, чтобы заполучить необходимую технологическую экспертизу.

Политики Европы поднимают вопрос о снижении зависимости от Китая и США в вопросах поставок высокотехнологичных компонентов, чтобы уменьшить риски для безопасности и гарантировать стабильность поставок в случае дефицита.

«Я вижу очень мало инициатив в Европе, которые инвестируют в это оборудование, в высокопроизводительные компьютеры для автомобилей», — заявил Массан.

После долгих попыток наладить собственные разработки программного обеспечения, Volkswagen Group теперь сотрудничает с Rivian Automotive и китайской Horizon Robotics для ускорения разработки электромобилей. Mercedes, в свою очередь, инвестирует в китайский стартап в области ИИ Momenta для улучшения своих систем помощи водителю.

Массан также подчеркнул, что отрасль в целом зависит от датчиков LIDAR, которые в основном производятся в США и Китае. Европе необходимо создать собственные высокопроизводительные чипы и облачные сервисы, добавил он.

«В Европе у нас нет ни облака, ни оборудования, которое могло бы тренировать эти модели», — заключил эксперт.