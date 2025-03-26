Aston Martin представил самый мощный кабриолет с передним двигателем — Vanquish Volante

Aston Martin представил новый кабриолет Vanquish Volante, который стал самым мощным автомобилем с передним расположением двигателя в мире. Этот двухместный открытый автомобиль сочетает классический стиль с V12-двигателем и задним приводом, что ставит его в ряд с такими моделями как Ferrari 12Cillidri Spider и Bentley Continental GT C Speed, с ориентировочной ценой около 350 000 фунтов стерлингов.

Основные элементы Vanquish Volante остались такими же, как у купе, включая 5,2-литровый V12-двигатель с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 823 л.с. и крутящий момент 1 000 Нм. Мощность передается через восьмиступенчатую коробку передач ZF, установленную на задней оси, с электронно управляемым дифференциалом повышенного трения.

Разработка Volante велась параллельно с купе с самого начала, и, несмотря на некоторые изменения в структуре, жесткость кузова была улучшена на 75% по сравнению с предыдущей моделью DBS Superleggera Volante. Однако алюминиевое шасси осталось без изменений.

Из-за установки складывающегося мягкого крыла масса автомобиля увеличилась на 95 кг, в сухом весе составив 1 880 кг, но это не помешало автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды и достигать максимальной скорости 344 км/ч. Это стало возможным благодаря отличному соотношению мощности и веса — 416 л.с. на тонну.

Для того чтобы управляемость Volante оставалась на высоком уровне, инженеры Aston Martin разработали уникальную подвеску с использованием амортизаторов Bilstein DTX. Модель имеет несколько режимов жесткости — от более мягкого «GT» до более спортивных «Sport» и «Sport+».

Все модели Volante оснащены карбон-керамическими тормозами и 21-дюймовыми колесами с шинами Pirelli P Zero, специально предназначенными для Aston Martin.

Что касается дизайна, то открытый Aston Martin выглядит так же элегантно и мощно, как и купе. Основные изменения касаются только крыши и задней части, что подчеркивает широкие формы автомобиля и стильный задний край.

Интерьер сохраняет роскошь купе, включая заднее отделение для хранения и усиление перед задним перегородом. Вместимость багажника составляет 219 литров с поднятой крышей и 187 литров с опущенной, что значительно больше, чем у Bentley Continental GTC Speed, где пространство составляет всего 134 литра.

Как и все современные модели Aston Martin, Vanquish Volante предлагает практически бесконечное количество вариантов индивидуализации, и компания готова удовлетворить самые необычные запросы.

Поставки нового кабриолета начнутся в третьем квартале этого года, при этом ежегодное производство модели Vanquish будет ограничено 1 000 единицами, независимо от типа кузова.