Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» обеспечит треть потребностей рынка белых масел

На российском рынке появились отечественные белые масла от компании «Газпромнефть – смазочные материалы», которые позволят косметическим и фармацевтическим предприятиям существенно снизить зависимость от зарубежного сырья. Новая линейка продукции была презентована на всероссийском форуме «Точки внимания косметической индустрии» в Москве, организованном при поддержке Минпромторга РФ.

Белые масла компании полностью отечественного производства созданы с применением собственной уникальной технологии и российского сырья. Благодаря наивысшей степени очистки они лишены цвета, запаха и вкуса, гипоаллергенны и абсолютно безопасны для человека. Такие свойства позволяют применять продукцию при создании косметики: от кремов и солнцезащитных средств до зубных паст, масок для волос и массажных масел. Помимо косметики, продукт востребован также в медицине и пищевой промышленности.

До настоящего момента российские предприятия были вынуждены закупать белые масла за границей. Теперь отечественные производители получили возможность использовать качественный продукт, произведенный в России. Генеральный директор компании Анатолий Скоромец подчеркнул, что выход на рынок сопровождался строгими испытаниями и сертификацией:

«Белые масла «Газпромнефть-СМ» прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок. Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость и эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное – полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТа», – отметил Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что до конца текущего года компания сможет обеспечить треть потребностей российского рынка белых масел, заменив значительную часть импортных аналогов.

Форум «Точки внимания косметической индустрии» проходит 26–27 марта в Москве при поддержке Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Национального общества косметических химиков. Участники мероприятия обсуждают перспективы развития отрасли, вопросы безопасности и новые требования к качеству косметической продукции.

Белые масла компании сертифицированы Евразийским реестром пищевых смазочных материалов, работающим под контролем Росстандарта на основе строгих международных норм качества и безопасности.