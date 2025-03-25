BYD запускает предзаказы на электроседан Bao 3 с системой дронов 31 марта

Компания BYD анонсировала начало предзаказов на свой новый электрический внедорожник Bao 3 от суббренда Fang Cheng Bao. Ожидается, что предзаказы начнутся 31 марта, а стартовая цена модели составит 220 000 юаней (около 30 300 долларов США).

Bao 3 выделяется прямоугольным кузовом с черной решеткой радиатора и выразительным передним бампером. Сзади находится внешнее отделение для хранения, подчеркивающее утилитарный характер машины. Размеры автомобиля — 4605 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту, с колесной базой 2745 мм, что ставит его в категорию среднеразмерных внедорожников.

В Bao 3 установлен полный привод с двумя электродвигателями: 110 кВт на передней оси и 200 кВт на задней. Общая мощность системы составляет 310 кВт (422 л.с.), что позволяет разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды, согласно заявлению производителя. Автомобиль оснащен батареей емкостью 78,72 кВт·ч, которая обеспечит запас хода до 510 км по китайскому циклу CLTC.

Среди особенностей внедорожника — система интеллектуальной адаптации крутящего момента (iTAC), адаптивная подвеска Yun-C с предсказательной функцией и пяти рычажная задняя подвеска. Несмотря на конструкцию кузова типа «монокок» вместо традиционной рамной, Bao 3 оснащен защитой днища для внедорожных условий.

Внутри автомобиля установлена цифровая приборная панель с плавающим дисплеем и центральный сенсорный экран. Для удобства управления предусмотрены физические кнопки в стиле пианино. В качестве опции предлагается интегрированная система дронов, разработанная в сотрудничестве с DJI, которая адаптирована для автоматической съемки с воздуха. Также в Bao 3 присутствуют системы автономного вождения God’s Eye и DiPilot 100.

Bao 3 станет моделью начального уровня в линейке Fang Cheng Bao, расположенной ниже модели Bao 5. Он будет конкурировать с такими моделями, как Deepal G318 и Tank 300 Hi4-T. Предполагается, что поставки начнутся в середине 2024 года после старта предзаказов 31 марта.