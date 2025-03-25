Hyundai готовит концепт с элементами Pac-Man для Seoul Mobility Show

Hyundai анонсировала новый концепт-кар, который, скорее всего, будет представлен на выставке Seoul Mobility Show, стартующей 3 апреля. На изображениях, опубликованных в социальных сетях бренда, можно увидеть элементы дизайна, напоминающие привидений из игры Pac-Man, а также элементы управления, свойственные гоночным автомобилям. Эти детали намекают на спортивный характер концепта.

Пока официальная информация отсутствует, но яркие графические элементы на автомобиле предполагают, что это не обычная концептуальная модель, а более игривый проект, созданный командой дизайнеров. Декор в виде графики Pac-Man размещён на различных частях машины, включая ярко-оранжевое заднее крыло, затемнённые стекла и другие зоны салона.

Особое внимание привлекает рулевое колесо, напоминающее гоночное, с кнопкой Boost и режимами трека. Это, в сочетании с моделью Ioniq 5 N и предстоящей Ioniq 6 N, говорит о том, что концепт может быть полностью электрическим.

На данный момент неизвестно, на базе какой модели будет построен этот концепт, если он вообще основывается на существующем автомобиле Hyundai. Однако большой интерес к новому компактному автомобилю Hyundai Inster даёт основание предполагать, что речь идёт о высокопроизводительном концепте с элементами нестандартного дизайна, что также подтверждается оранжевым крылом.