Chery подала заявку на IPO в Гонконге, стремясь к развитию в сфере электромобилей

Китайский автопроизводитель Chery официально подал заявку на проведение IPO на Гонконгской фондовой бирже, что стало важным шагом в долгосрочных планах компании выйти на биржу. Это решение было принято после множества неудачных попыток с 2004 года, когда экономический кризис 2008 года и неудачные листинги дочерних компаний мешали компании двигаться вперед.

Текущая заявка на IPO является кульминацией двадцатилетних усилий Chery. Этот шаг совпал с благоприятной рыночной ситуацией для автопроизводителей, особенно на фоне масштабных изменений в китайской автомобильной отрасли, где активно развивается электрификация и внедрение умных технологий.

Финансовые результаты Chery за последние годы выглядят впечатляюще. Компания продемонстрировала значительный рост выручки и чистой прибыли в период с 2022 по первые девять месяцев 2024 года. В январе-сентябре 2024 года Chery заняла третье место среди китайских автопроизводителей по выручке и прибыли, уступив только BYD и SAIC Motor.

Тем не менее, анализ сегментов бизнеса компании выявляет значительный дисбаланс. Хотя традиционный бизнес с бензиновыми автомобилями продолжает развиваться и является основным источником дохода, сектор новых энергоавтомобилей (NEV) отстает. Эта структура «сильный в бензиновых автомобилях, слабый в NEV» вызывает обеспокоенность на фоне быстрого роста доли NEV на китайском рынке.

Одним из главных преимуществ Chery является лидирующие позиции в экспортных продажах. Компания является крупнейшим независимым экспортером легковых автомобилей из Китая на протяжении 22 лет подряд и занимает ведущие позиции на нескольких ключевых международных рынках. Зарубежные рынки составляют значительную часть выручки компании.

Причиной подачи заявки на IPO стало несколько факторов, в том числе необходимость ускорения перехода к электромобилям. Инвестиции в исследования и разработки в сфере NEV требуют доступа к капиталу. Кроме того, несмотря на текущий успех на международных рынках, зависимость от внешней торговли заставляет компанию диверсифицировать свой бизнес и укрепить позиции на внутреннем рынке NEV.

Таким образом, подача заявки на IPO в Гонконге завершает долгий путь, но одновременно открывает новую главу для Chery, которая столкнется с вызовами и возможностями на фоне изменений в автомобильной индустрии, особенно в конкурентном секторе NEV.