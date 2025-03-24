Индия предупредила о последствиях для бизнеса Volkswagen из-за налогового спора

Правительство Индии заявило в суде Мумбаи, что удовлетворение требования Volkswagen об отмене налогового счета на сумму $1,4 миллиарда может привести к «катастрофическим последствиям» и создать прецедент, который позволит компаниям скрывать информацию и затягивать расследования. Эти данные представлены в судебных документах.

Запрос на взыскание самой крупной суммы налоговых долгов в истории Индии был связан с 12-летней проверкой поставок Volkswagen, что вызвало обеспокоенность иностранных инвесторов из-за длительных проверок. Автопроизводитель описал ситуацию как «вопрос жизни и смерти» для своего бизнеса в Индии и борется с налоговыми органами в Высоком суде Мумбаи.

Skoda Auto Volkswagen India обвиняется в неправильной классификации импортных комплектующих для автомобилей Audi, VW и Skoda с целью уклонения от уплаты более высоких пошлин. Основной довод компании для отмены налогового требования заключается в «бездеятельности и задержках» налоговых чиновников при проверке поставок.

Налоговое ведомство Индии в ответе суда на 78 страницах утверждает, что именно Volkswagen задерживал предоставление ключевой информации о своих поставках, что и стало причиной задержек. Власти утверждают, что если удовлетворить доводы компании, это позволит импортером скрывать важные данные и затем ссылаться на истечение сроков для проведения расследования.

Если суд примет сторону автопроизводителя, это может привести к «катастрофическим последствиям», говорится в ответе налоговой службы, который был представлен 10 марта и ранее не публиковался.

Слушания по делу состоятся в понедельник. Представители Volkswagen и индийского правительства не дали комментариев.

Компания Volkswagen занимает небольшую долю на индийском автомобильном рынке, который является третьим по величине в мире, а бренд Audi отстает от таких люксовых конкурентов, как Mercedes и BMW. В случае признания вины Volkswagen может столкнуться с налоговым требованием в $2,8 миллиарда, включая штрафы и проценты за просрочку.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди активно привлекает иностранных инвесторов обещаниями упрощения регулирования и снижением бюрократических барьеров, однако длительные налоговые расследования, которые могут растянуться на годы, остаются проблемой для бизнеса.

Volkswagen утверждает, что если бы индийские власти завершили проверку раньше, компания могла бы оспорить результаты или пересмотреть свою стратегию импорта. Направленное в сентябре 2024 года налоговое уведомление ставит под угрозу «основу доверия», на которой основывается бизнес иностранных инвесторов.

В последнем ответе правительства налоговая служба утверждает, что Volkswagen предоставляла «информацию и документы, которые критически важны для завершения проверки поставок», только частями.

Индийское правительство настаивает, чтобы суд потребовал от Volkswagen следовать установленным процедурам и работать с налоговыми органами, а не обращаться в суды.