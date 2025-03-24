В Ростове-на-Дону покупателям авто подарят чан раков

Дилерский центр китайской автомобильной марки Omoda-Jaecoo в Ростове-на-Дону объявил о запуске необычной акции. Клиентам, приобретающим новый автомобиль, предложат в подарок чан донских раков.

Организаторы считают, что такой подход поможет привлечь внимание покупателей на фоне снижения спроса. Стоит отметить, что это не первый случай, когда продукты выступают бонусом при покупке китайских машин. Например, дилер в Барнауле ранее предлагал в подарок мешок сахара или муки.

источник — https://ufocar.ru/novosti/v-rostove-na-donu-diler-podarit-chan-rakov-pokupatelyam-novoj-mashiny