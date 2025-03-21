Aito M8 EREV с запасом хода 1526 км получил более 70 000 заказов за две недели

20 марта Aito сообщила, что с момента начала предзаказов на свой электромобиль Aito M8 EREV «умный семейный флагман» с 6 марта количество заказов превысило 70 000 единиц. Цена модели варьируется от 368 000 до 458 000 юаней (от 50 800 до 63 200 долларов США). Официальный запуск намечен на апрель. Покупатели, оставившие предоплату в 5000 юаней (690 долларов), получат скидку в 10 000 юаней (1 400 долларов) от стоимости автомобиля.

При этом уже через час после начала предзаказов было оформлено более 7 500 заказов, а через шесть часов — более 21 000. За 12 часов этот показатель вырос до 28 000.

Aito M8 стал четвертой моделью компании после M5, M7 и M9, которые позиционируются как среднеразмерные, средне-большие и большие внедорожники. M8 относится к средне-большим SUV с размерами 5190/1999/1795 мм и колесной базой 3105 мм.

Модель оснащена системой Huawei ADS 3.0 для продвинутого вождения, включая 192-линейный лидар, семь радаров миллиметровых волн, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер высокой четкости. Эта система способна распознавать препятствия, включая транспортные средства, пешеходов и различные объекты сложной формы.

Трансмиссия EREV включает в себя 1,5-литровый двигатель с максимальной мощностью 118 кВт (158 л.с.), передний электрический мотор мощностью 165 кВт (221 л.с.) и задний мотор мощностью 227 кВт (304 л.с.). Официальный расход топлива по циклу WLTC составляет 0,52 л/100 км, а максимальная скорость — 200 км/ч. Также предусмотрены два типа аккумуляторов от CATL: 51,975 кВтч и 36,019 кВтч, обеспечивающие электрический запас хода на 310 км и 201 км по циклу CLTC соответственно. Общий запас хода на полном заряде и полном баке составляет 1526 км.

Что касается интерьера, в Aito M8 предусмотрен симметричный дизайн, включающий три экрана и 75-дюймовую HUD. Также предлагаются версии с пятью и шестью сиденьями. Подробные конфигурации интерьера будут раскрыты позже.