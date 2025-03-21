Stellantis и Leapmotor рассматривают Испанию для производства электросамосвала B10

По информации источников, Stellantis и его китайский партнер Leapmotor считают Испанию наиболее подходящим местом для производства электрического внедорожника B10 для европейского рынка.

Компании искали площадку для производства этой модели, которая была представлена в Европе в сентябре. Ранее рассматривались заводы Stellantis в Германии и Словакии.

Сейчас обе компании усиливают усилия по увеличению закупок компонентов у поставщиков в Испании, чтобы претендовать на максимально возможные субсидии от правительства. Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что окончательное решение еще не принято, но запуск массового производства намечен на первый квартал 2026 года.

Leapmotor утверждает, что B10 является первым автомобилем из серии BEV, которую компания выводит на зарубежные рынки, а Stellantis заявлял, что эта модель поможет предоставить «высокотехнологичные и доступные электромобили» потребителям за пределами Китая.

Изначально компании планировали производство B10 в Польше, однако после того, как китайское правительство призвало автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в европейские страны, поддерживающие введение дополнительных пошлин на китайские электромобили, этот план был отменен. Впоследствии рассматривалась возможность использования заводов Stellantis в Эйзенахе (Германия) и Трнаве (Словакия).

Испания, с относительно низкими затратами на труд и щедрыми субсидиями на чистую энергию, уже привлекла таких производителей батарей, как CATL и Envision AESC, которые построили свои заводы в стране.