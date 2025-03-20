Новый Chery QQ Duomi представлен в Китае как пятидверный хэтчбек

В Китае был раскрыт новый пятидверный хэтчбек Chery QQ, получивший название Duomi. Согласно документам, представленным в Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), эта модель присоединится к другим небольшим электрическим автомобилям Chery, таким как QQ Ice Cream и Little Ant (eQ1).

Переименованная версия Kaiyi Shiyue

Если новый Chery QQ Duomi выглядит знакомо, это потому, что он является переименованной версией Kaiyi Shiyue, который за пределами Китая продается как Kaiyi e-Qute 02.

Kaiyi, ранее известный как Cowin, является суббрендом компании Chery. Модель Shiyue дебютировала в Китае в октябре 2023 года как трехдверный хэтчбек. В последнее время Kaiyi подал заявку в MIIT на свою собственную пятидверную версию Shiyue, которая будет называться Shiyue Mate. За исключением различий в логотипах, Shiyue Mate и QQ Duomi выглядят идентично.

Экстерьер и особенности

Новый Chery QQ Duomi разделяет общие черты дизайна с моделью Shiyue, но имеет два дополнительных задних дверей. Это также первый пятидверный хэтчбек в линейке электрических автомобилей Chery под брендом QQ. Другие модели в этом сегменте, такие как Ice Cream, Little Ant и Unbounded Pro (Wujie Pro), представлены в виде трехдверных хэтчбеков.

На передней части Chery QQ Duomi установлены острые светодиодные фары, расположенные над воздухозаборником, придавая автомобилю более агрессивный вид. Несмотря на большой первоначальный воздухозаборник, реальное отверстие представляет собой небольшой зазор под передним номерным знаком.

Сбоку автомобиль демонстрирует контрастные A-, B- и C-столбы, создавая эффект «парящего» крыши. В документах MIIT указано, что модель комплектуется шинами размером 165/65R15, а в качестве опции предлагаются двухцветные колесные колпаки черного и серебристого цветов.

Задняя часть Chery QQ Duomi оснащена светодиодной полосой на всю ширину, с эмблемой QQ, расположенной в центре. Значок «多米» (Duomi) находится справа на задней двери.

Габариты и силовая установка

Благодаря пятидверному кузову, Chery QQ Duomi является самым крупным хэтчбеком в линейке QQ. Его размеры составляют 3720/1700/1599 мм, с колесной базой 2520 мм. Также существует версия QQ Duomi с высотой 1608 мм — на 9 мм выше стандартной модели.

Под капотом работает электрический мотор мощностью 40 кВт (53 л.с.). На данный момент нет информации о наличии более мощной версии.

Сотрудничество Chery и Kaiyi, цены

Сотрудничество Chery и Kaiyi было вызвано низкими продажами Shiyue, который с декабря 2023 года по февраль 2025 года продал всего 13 102 единицы. Ожидается, что продажа одинаковых моделей под разными брендами поможет увеличить общие показатели.

Что касается цен, то трехдверная версия Kaiyi Shiyue продается в диапазоне от 65 800 до 75 800 юаней (9 100–10 470 долларов США). Ожидается, что цены на QQ Duomi и Shiyue Mate с двумя дополнительными дверями будут немного выше.

Название QQ имеет историческое значение для Chery, так как оно связано с оригинальной моделью Chery QQ, городским автомобилем, выпущенным в 2003 году, который был вдохновлен Daewoo/Chevrolet Matiz. Несмотря на это, модель QQ стала иконой среди китайских городских автомобилей, с производством более миллиона единиц всего за десять лет.

Ожидается, что официальная презентация нового QQ Duomi состоится на Auto Shanghai 2025, который пройдет с 23 апреля по 2 мая 2025 года. Следите за новыми обновлениями.