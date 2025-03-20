ЕС расследует возможные субсидии Китая для завода BYD в Венгрии

Европейский Союз проверяет, получал ли завод китайской компании BYD в Венгрии необоснованные субсидии от Китая, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Европейская комиссия начала предварительное расследование, связанное с иностранными субсидиями, для выяснения, получила ли компания BYD недопустимую помощь от китайского государства. В случае, если будет доказано, что субсидии были неправомерными, компания может быть обязана продать часть активов, сократить производственные мощности, вернуть полученные средства или выплатить штраф за несоответствие требованиям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал ярким критиком ЕС, особенно после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Министр по делам Европы Венгрии Янош Бока сообщил FT, что Будапешт не был информирован о ходе расследования.

«Это неудивительно, ведь все инвестиции в Венгрии быстро попадают на радар Комиссии, и она внимательно следит за каждым решением о государственном финансировании», — отметил Бока.

Представители Европейской комиссии и BYD не прокомментировали запросы Reuters.