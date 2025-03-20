В будущем в автомобилях Cupra будут кнопки, но сенсорные экраны останутся

Системы с сенсорными экранами останутся основным интерфейсом в автомобилях группы Volkswagen, несмотря на критику их удобства. Однако ожидаются улучшения, как сообщил руководитель исследований и разработок SEAT и Cupra, доктор Вернер Титц.

«У меня трое детей, которые уже могут водить, и им нравится пользоваться сенсорным экраном, они не испытывают с ним проблем», — сказал Титц в интервью Auto Express. «Я думаю, нужно найти правильный баланс. Для некоторых функций в автомобиле я бы предпочел механические переключатели, но для нашей молодой аудитории уход от сенсорных экранов будет ошибкой.»

В будущем автомобили группы получат немного больше кнопок, однако возвращение к перегруженным панелям с кнопками не планируется.

«Например, для регулировки громкости я считаю, что лучше использовать кнопку, так как физическое управление проще», — добавил он. «Но в остальном не вижу смысла возвращаться назад. Если интерфейс хорошо работает на экране или на руле, проблем не возникнет».

Титц отметил, что группа Volkswagen учитывает отзывы клиентов и планирует улучшить переключатели на руле в электрических моделях. Например, слайдеры, которые выглядели современно, но не всегда удобны в использовании, будут изменены.

«Он был очень современным, но на основе отзывов, социальных сетей и прессы есть жалобы», — сказал он. «Нужно найти оптимальный компромисс для клиента, и думаю, что для руля более физическое решение будет лучше для широкой аудитории.»

Модели с бензиновыми двигателями пока сохраняют старый стиль управления на руле, и, возможно, такие изменения начнутся с обновленной модели ID.3, которая выйдет в ближайшие 12 месяцев.