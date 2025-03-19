Chery представила новый седан Fulwin A9 с системой Falcon 700

18 марта компания Chery официально открыла возможность предзаказа своего нового седана Fulwin A9 на конференции Chery Intelligent Strategy в Китае. На следующий день, 19 марта, китайский MIIT опубликовал дополнительные данные о модели в своем каталоге. Ожидаемая цена машины составляет около 400 000 юаней (55 300 долларов США).

Chery Fulwin A9 позиционируется как седан среднего и крупного класса с подключаемым гибридом. Его размеры составляют 5018/1965/1500 мм, а колесная база — 3000 мм. Масса автомобиля колеблется от 2085 до 2230 кг.

Стоит отметить, что официальные изображения машины были представлены еще в октябре 2024 года. Chery также подтвердила, что автомобиль будет оснащен интеллектуальной системой полного электропривода. Согласно данным MIIT, автомобиль будет оснащен 1,5-литровым двигателем (модель SQRH4J15), мощностью 115 кВт (154 л.с.), работающим в связке с литий-железофосфатной батареей, поставляемой компанией Gotion. Минимальный расход топлива составляет 0,52 л на 100 км, а максимальная скорость — 180 км/ч. Другие характеристики силовой установки и аккумулятора пока не раскрыты.

Особое внимание привлекает система помощи водителю Falcon 700, разработанная компанией Chery. Она оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8255 и включает 27 датчиков, среди которых лидар, три радарные установки миллиметровых волн, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Система подключена к крупной модели ИИ, которая позволяет реализовывать функции, такие как память парковки, автопилот на шоссе и в городе, обход крупных автомобилей, помощь при смене полосы и определение слепых зон.

Chery Fulwin A9 оснащается шинами 245/50 R19 или 245/45 R20 и имеет углы подъезда/съезда 13°/15°.

В будущем Chery планирует начать тест-драйвы модели в этом месяце, а затем начать предпродажу в апреле и официально запустить продажи в мае или июне.