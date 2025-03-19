Новый британский бренд Perseus планирует конкурировать с Porsche Macan

Перспективный британский стартап Perseus анонсировал создание компактного электроседана с акцентом на производительность и технологии, который должен быть выпущен до конца 2027 года.

Первый автомобиль марки, имя которого пока не раскрыто, будет «определяться достижимыми премиальными ценностями». По словам компании, автомобиль сочетает вдохновляющий дизайн, новаторские технологии, увлекательную производительность и исключительный пользовательский опыт с привлекательной ценой.

Судя по заявлению, этот автомобиль может стать ответом Великобритании на такие электроседаны, как Porsche Macan Electric, Tesla Model Y, BMW iX3 нового поколения, а также Polestar 7, который должен быть представлен в 2027 году.

Для того чтобы начать массовое производство и выпустить автомобиль на рынок всего через два года, Perseus заключает партнерства с мировыми OEM-производителями и поставщиками первого уровня. Однако подробности о сотрудничестве компания пока не раскрывает.

Известно лишь, что для создания платформы Perseus обратится к крупному европейскому производителю, а для разработки дизайна внешней и внутренней части автомобиля будет работать с известной итальянской дизайн-студией. Также компания опубликовала лишь одну тёмную тизерную фотографию будущей модели.

Интерфейс и программное обеспечение автомобиля разрабатываются в сотрудничестве с фирмой, специализирующейся на искусственном интеллекте. Производство электроседана возьмёт на себя европейский контрактный завод, что должно обеспечить высокое качество сборки и доступ к современным производственным технологиям.

Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены имена компаний, с которыми Perseus будет работать, а также имена ключевых руководителей, среди которых — специалисты с опытом работы в Jaguar Land Rover, Lotus, Bentley и Ineos Automotive.

Основатель и генеральный директор Perseus, Мохаммед Ехия Эль Баккали, отметил: «Запуск Perseus открывает новый этап в мировой автомобильной индустрии. Наша цель ясна: создать британский премиум-бренд электромобилей, который предложит эмоционально привлекательный дизайн, передовые технологии и лучший в своем классе опыт с использованием искусственного интеллекта».