Не только моторные: «Газпромнефть-СМ» представила индустриальные масла на агрофоруме

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» презентовала продукцию и цифровые решения для индустриального сектора на ключевом мероприятии в сфере сельского хозяйства Северо-западного федерального округа. Агрофорум «От науки до практики» проходит в Архангельской области в четвертый раз.

Сегодня каждая третья канистра моторного масла в России производится «Газпромнефть-СМ», однако компания не ограничивается производством масел для автомобилей. «У нас внушительный продуктовый портфель, однако работа над его расширением и совершенствованием не прекращается. Так, за последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модифицировано более 300 рецептур масел, в том числе для сложного промышленного оборудования», – отмечает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Правительство Архангельской области и компанию связывает многолетнее сотрудничество, в рамках которого идет планомерное расширение поставок актуальной продукции. Смазочные материалы обеспечивают бесперебойную работу ключевых предприятий северо-запада России, включая лесозаготовительные, алмазодобывающие, агропромышленные.

«Современное сельское хозяйство — это не только техника и оборудование, но и ответственность за стабильность производства. Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» помогают аграрным предприятиям поддерживать бесперебойную работу в ключевые периоды — во время посевной, уборочной кампании, на перерабатывающих заводах», – сообщила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» внедряет цифровые технологии в диагностику оборудования.