В адрес Американского агентства по защите окружающей среды (EPA) в октябре 2024 года со стороны Альянса за автомобильные инновации прозвучала серьезная критика. Крупнейшие автоконцерны, включая Porche, Nissan, Toyota, Mitsubishi, KIA, Mercedes и другие, входящие в Альянс, потребовали от ЕРА пересмотреть запрет асбестовых накладок на тормозные колодки, который считают «необоснованным». Об этом сообщает портал «Утро.ру».

Так как в марте 2025 года в состав руководства ЕРА вошел адвокат Дэвид Футухи, заняв пост заместителя главы агентства, инициатива Альянса может быть успешной, считает издание. Дэвид Футухи был официальным представителем Альянса при подаче заявления по вопросу асбеста, он же является частью команды действующего президента США Дональда Трампа, который много раз выступал в защиту промышленного использования минерала.

Как напомнили эксперты, асбест запрещен к применению уже более 30 лет, после того как один из его видов – амфибол – признали угрозой для здоровья людей в конце 90-х годов прошлого века. Добыча минерала велась на территории Севера Европы и её бывших колоний. Одновременно стало ясно, что хризотиловый асбест, используемый в США, Канаде, России и других странах, при соблюдении правил контролируемого использования для человека безопасен.

Поскольку частичный запрет асбеста подрывал позиции местной промышленности, открывая путь на рынок эффективному и доступному хризотилу, ЕС, защищая своих производителей, добился запрета на все виды асбеста. Закрыв крупнейшие рынки сбыта автомобилей для хризотилсодержащей продукции, Европа вынудила автопроизводителей отказаться от выгодной технологии.

Открытие рынка США для асбеста Дональдом Трампом создаст прецедент, который прекратит гонения на минерал, продолжающиеся не одно десятилетие.